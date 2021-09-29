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防非洲豬瘟10月起小規模豬場禁廚餘　已60場願增養

▲非洲豬瘟中央災害應變中心今天宣布，為杜絕廚餘養豬爆發疫情，10月起199頭（含）以下豬場禁用廚餘，否則開罰。（圖／資料畫面）
▲非洲豬瘟中央災害應變中心今天宣布，為杜絕廚餘養豬爆發疫情，10月起199頭（含）以下豬場禁用廚餘，否則開罰。（圖／資料畫面）

記者孫唯容/綜合報導

2021-09-29 15:26:38

（中央社記者楊淑閔台北29日電）非洲豬瘟中央災害應變中心今天宣布，為杜絕廚餘養豬爆發疫情，10月起199頭（含）以下豬場禁用廚餘，否則開罰；此規模2101場中有273場原可餵廚餘，已60場願增養以利飼餵廚餘。

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非洲豬瘟中央災害應變中心今天召開臨時記者會，重申因應越南走私肉製品驗出陽性，防疫從阻絕於境外，成為全力防堵相關產品經廚餘餵養豬隻引發疫情，為此，除9月全國豬場暫停飼餵廚餘，應變中心再規劃10月起，199頭（含）以下小型養豬場禁止使用廚餘等餵養豬隻。

針對新制即將上路，應變中心再度召開記者會提醒豬農，199頭（含）以下的小型養豬場禁止使用廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料進入及餵養，否則根據動物傳染病防治條例、飼料管理法規定，對違者首罰新台幣8萬元，再犯罰40萬元。

應變中心統計，全國199頭（含）以下計2101場，其中273場為原本取得環保署廚餘（高溫蒸煮）再利用資格的小型養豬場，原本可用廚餘養豬，因應新制將上路，已有60場有意願增養至200頭以上，以便持續廚餘養豬，這意味著這些豬場須再投資、革新，設置三段式污水處理設備；另外有100多場有意願改用飼料養豬。

應變中心說明，若豬場要轉型每頭可獲2500元補助；退場（離牧）申請則從10月1日到111年1月底止，相關設施將在核定後6個月內完成拆除，相關補助包含畜舍補助每平方公尺1200到1800元，另外有廢棄物清除補貼上限15萬元、獎勵金1萬到60萬元（以頭數或豬舍面積計算）不等。

應變中心強調，10月起新制上路，會加強查緝199頭（含）以下養豬場，提醒豬農不要違規；環保署也會針對200頭以上合法使用廚餘養豬的豬場強化監督，以落實高溫蒸煮，避免防疫產生漏洞；另外，邊境也會持續查驗，全力防堵走私。（編輯：陳政偉）1100929

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