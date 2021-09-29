侯友宜：10月1日起開放兒童場遊具 放寬醫療機構管制
國內疫情趨緩！新北市長侯友宜今（29）日宣布，從10月1日起開放熊猴森公園、兒童場遊具，開放時間為每日早上8點至晚上8點；至於醫療及長照機構也從10月1日起開放探視，但有人數、時間的限制。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-29 16:28:57
侯友宜表示，中央與地方都朝鬆綁開放的方向走，從10月1日起，新北二級警戒的醫療跟長照機構管制措施再放寬，醫院加護、安寧、呼吸照護、精神科與兒童等特殊的病房，每日固定的時段、最多2人探視，長照機構探視每次最多3人、最多30分鐘；此外，探病者應出具探視3天內的快篩或PCR陰性證明。
針對兒童遊戲場的部分，侯友宜說，經評估後，疫情相對的穩定，熊猴森樂園在10月1日開放，開放的時間為每日早上8點至晚上8點，也會做好人流的管制、單一出入口，容留的上限1000人，每日消毒2次，全程戴口罩及實聯制；開放的時間適逢周末假日，歡迎家長帶小朋友來玩，但防疫還是要做好。
侯友宜指出，本市公園內的兒童遊戲場，包含遊具也會開放，全程配戴口罩、要洗手、保持社交距離、每日會做好清消；Delta病毒疫情告一個段落後、疫情相對的穩定，因此朝開放的方向走，讓孩童開心的在防疫下，有一個安全的遊戲場所。
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