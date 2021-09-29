年底「4星座」桃花開可望傳喜訊！第2名野餐時邂逅心上人

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進入十月，水瓶座迎來木星、土星在命宮順行，過去幾個月以來，你只能低調行事，就怕招來霉運、小人纏身。如今，黃金十月對你來說是個徹底脫胎換骨的好運月份，你的愛情也閃耀著光芒，吸引在旁觀望你已久的仰慕者、就連在公車上也能邂逅緣定三生的對象，兩人一拍即合、感情如膠似漆羨煞旁人，就連父母被感染到你們的濃情蜜意，急著把你們送入禮堂，在年底前結婚領證去。在此期間，多留意身旁炙熱的眼光，配戴天然的粉晶打開桃花，你的愛情會在出其不意之中來到。
第三名、天秤座
十月是天秤座的月份，延續前陣子金星進入命宮的喜氣，加上好運木星在戀愛宮順行，單身的你愛情如有神助，不需要刻意尋找，也許是從前有話聊的舊識、職場上來往的夥伴，受到金星與木星加乘的愛情能量，對你另眼相看並且展開猛烈追求，要是看對眼就先把彼此定下來吧。有伴的你，金木兩星催旺感情升溫，與另一半認定彼此就是此生唯一，可望在農歷年前完成終身大事，邁向人生另一段旅程。
第二名、獅子座
年底前，金木加持獅子座的戀愛、關係宮位，有望迎來雙喜臨門的好消息。有伴的你，過去一陣子你可能苦惱著與伴侶之間的感情缺乏刺激與新鮮感，好在，現在到年底這段時期，可是將感情加溫到滾燙的絕佳時機，安排一場突如其來的旅行、出其不意的驚喜禮物、營造浪漫氛圍的促膝長談，讓你們之間的感情濃到化不開，萌生想婚的念頭，如果想要打鐵趁熱，也能開始計劃趕在明年生個肖虎寶寶。單身的你，記得別只待家裡，計劃一場在秋意下的戶外野餐，準備邂逅你的桃花正緣。
第一名、雙子座
年底前，金星拜訪雙子座的關係宮位，你的個性喜愛新奇有趣的事物，面對感情，你可能只注重兩人之間的吃喝玩樂的互動，不過，在這段時期，你也許會開始嚮往與伴侶的關係，能夠更進一步往心靈層面的方向發展，甚至是渴望就此互訂終身，或許對方與你就有如心電感應ㄧ樣，和你有相同的想法。不妨主動點向伴侶出擊吧！也許就在農歷年結束前，你已經成為人妻一枚，甚至能夠追趕人生進度，明年生個肖虎寶寶 ，創造幸福未來。（編輯：倪浩軒）
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