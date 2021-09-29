蝦皮購物「10.10品牌週年慶」迎戰線下百貨週年慶！

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蝦皮購物「10.10品牌週年慶」優惠５重奏大公開。第一重：人人3張299元免運券， 即日起(9/26)至10/10，即可預領3張299元全站免運券。1張免運券限定10/10凌晨0-2點使用；2張免運券10/10全天皆可使用。第二重：限量商城85折券，10/10凌晨0-2點消費滿2000元即可使用、最高現折2000元。 限量商城89折券：10/10不限使用時段，消費滿2000元即可使用、最高現折5000元。蝦編貼心送上必敗清單，禾聯12KG 滾筒式洗衣機搭配商城89折券，優惠價15139元！
第三重：蝦皮購物「10.10品牌週年慶」天天精選百大品牌限時下殺5折起！限時瘋搶Michael Kors 小香風相機包3000元有找、原價3680元的COACH 皮革手拿包只要不到1000元，就能輕鬆踏入時尚的大門。不只時尚單品超級殺，媽媽最愛的PHILIPS數位小白健康氣炸鍋流血價也只要4990元，蝦皮購物「10.10品牌週年慶」讓你週年慶免出門也能輕鬆聰明買！
第四重：蝦皮購物「10.10品牌週年慶」攜手JOY COLORi未來鑽石專家給你最奢華的豪禮， 即日起(9/26)只要先預領免運券，並登記觀看10/9跨夜直播，蝦皮購物將在節目中抽出1名幸運得主獲得鑽戒！10/10當天凡下單不限金額完成付款，便可至蝦皮寶箱領取鑽石抽獎券，活動結束後將會抽出9名幸運兒，各獲得價值破十萬的1克拉鑽戒！
第五重：「10.10品牌週年慶」蝦皮購物更攜手酷聖石請你吃冰！10/5-10/10到蝦皮購物玩酷聖石轉盤遊戲，便有機會獲得100元吃冰金、蝦幣優惠券及1年份免費吃酷聖石冰品等豪禮！蝦皮購物另外再加碼，只要用１蝦幣就有機會以199元享用內含中杯「橘幻精靈 Magic Orange」、原味脆餅及1杯沁涼飲品的蝦皮與酷聖石獨家聯名精靈套餐，讓你划算購物、快樂吃冰！