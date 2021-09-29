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蝦皮購物「10.10品牌週年慶」迎戰線下百貨週年慶！

▲迎戰線下百貨週年慶！蝦皮購物「10.10品牌週年慶」破天荒下單送10顆1克拉鑽戒。（圖／資料照片）
▲迎戰線下百貨週年慶！蝦皮購物「10.10品牌週年慶」破天荒下單送10顆1克拉鑽戒。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2021-09-29 19:30:00

蝦皮商城於2018年正式上線後，以3大保證及其多元的購物選擇、成功的造節策略，獲得消費者青睞。歷時3年，今2021年8月蝦皮商城業績交出暴增近4倍的亮眼成績單，顯見蝦皮商城經營有成！為迎戰線下百貨週年慶檔期，蝦皮購物再度重磅推出「10.10品牌週年慶」。除了瞄準精品、3C家電、美妝等商品，更再次邀請到「國民主持人」黃子佼回歸擔任活動大使，送出299元免運、最高現折5000元的商城85、89折神券。另外，蝦皮購物也攜手百大品牌限時下殺5折起，其中iRobot Roomba 670 掃地機器人限時瘋搶價6666元、SK-II 青春露55折流血價只要3479元！蝦皮購物更加碼聯手理膚寶水、Dr.wu、Innisfree等9大品牌推出蝦皮獨家小橘盒全面 5折起，比百貨周年慶更超值划算的商品組合也將於10/10限量開搶！

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蝦皮購物「10.10品牌週年慶」誠意再升級，不只有最殺回饋、獨家組合，更首度攜手JOY COLORi未來鑽石專家祭出下單抽「1克拉鑽戒」的豪禮！10/10不限金額下單完成付款，即可於蝦皮寶箱領取鑽石抽獎券，下單就有機會免費帶走價值超過十萬元的一克拉鑽戒。蝦皮購物豪禮再加一，活動期間(10/5-10/10)上線玩酷聖石轉盤遊戲，就有機會獲得100元吃冰金、1年份免費吃酷聖石冰品、蝦幣優惠券等好禮，「10.10品牌週年慶」不只有品牌精品超值下殺、還要用最狂豪禮邀你放肆購！

蝦皮購物「10.10品牌週年慶」優惠５重奏大公開。第一重：人人3張299元免運券， 即日起(9/26)至10/10，即可預領3張299元全站免運券。1張免運券限定10/10凌晨0-2點使用；2張免運券10/10全天皆可使用。第二重：限量商城85折券，10/10凌晨0-2點消費滿2000元即可使用、最高現折2000元。  限量商城89折券：10/10不限使用時段，消費滿2000元即可使用、最高現折5000元。蝦編貼心送上必敗清單，禾聯12KG 滾筒式洗衣機搭配商城89折券，優惠價15139元！

第三重：蝦皮購物「10.10品牌週年慶」天天精選百大品牌限時下殺5折起！限時瘋搶Michael Kors 小香風相機包3000元有找、原價3680元的COACH 皮革手拿包只要不到1000元，就能輕鬆踏入時尚的大門。不只時尚單品超級殺，媽媽最愛的PHILIPS數位小白健康氣炸鍋流血價也只要4990元，蝦皮購物「10.10品牌週年慶」讓你週年慶免出門也能輕鬆聰明買！

第四重：蝦皮購物「10.10品牌週年慶」攜手JOY COLORi未來鑽石專家給你最奢華的豪禮， 即日起(9/26)只要先預領免運券，並登記觀看10/9跨夜直播，蝦皮購物將在節目中抽出1名幸運得主獲得鑽戒！10/10當天凡下單不限金額完成付款，便可至蝦皮寶箱領取鑽石抽獎券，活動結束後將會抽出9名幸運兒，各獲得價值破十萬的1克拉鑽戒！

第五重：「10.10品牌週年慶」蝦皮購物更攜手酷聖石請你吃冰！10/5-10/10到蝦皮購物玩酷聖石轉盤遊戲，便有機會獲得100元吃冰金、蝦幣優惠券及1年份免費吃酷聖石冰品等豪禮！蝦皮購物另外再加碼，只要用１蝦幣就有機會以199元享用內含中杯「橘幻精靈 Magic Orange」、原味脆餅及1杯沁涼飲品的蝦皮與酷聖石獨家聯名精靈套餐，讓你划算購物、快樂吃冰！

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