網購賣家私訊「發票中獎了」！妹子秒封鎖　過來人嘆虧大

近年來詐騙手段層出不窮相當多元，民眾利用網路購物時，不得不多仔細留心查看，而日前就有名女網友發現，有一名網購賣家私訊告訴她「發票中獎了」，還要求她提供姓名、住處等方便寄送紙本發票，擔心這是詐騙手法的她最後也不敢貿然給予對方個資，話題曝光後掀起不少過來人討論。

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這名女網友日前在臉書社團《蝦皮優惠分享／省錢攻略》分享自己遇到的經歷，她提到日前這名網購賣家私訊向她道賀中獎，傳訊「恭喜幸運中獎，中獎發票我們會寄給您，再麻煩提供姓名、電話與地址」，並告訴她屆時賣家會印出發票寄給她，因此才需要向原PO索取姓名、電話、住址。





▲有民眾網購後收到賣家私訊，告知「發票中獎了」，並向她索取姓名、地址等個人資訊。（圖／翻攝自臉書社團《蝦皮優惠分享／省錢攻略》）

不過這就讓原PO起了疑心，不敢貿然直接給該名賣家自己的個資，發文向社團內成員求助是否有類似經驗後，也選擇不理會對方直接封鎖。而文章曝光後就掀起不少網友討論，留言中有許多網友就紛紛表示「這應該不是詐騙，賣家自己有用另外的雲端發票平台，只是沒有透過蝦皮代開而已，結果賣家還被莫名奇妙封鎖」、「我收到過這種通知，結果是中了1000元」、「我有收到類似的！賣家也有寄中獎的發票來，我也領完了」、「不領真的虧大」。





但有過來人認為，如果真的擔心懷疑，可以選擇請賣家捐出該張發票，既不浪費也不必給出個資「真的有中獎的話請他給你發票資料，自己去ibon按按也可以列印喔」、「怕被騙，可以選一個捐贈單位的資料請他們捐出去」，也有賣家出面解釋「若是店家自己開的電子發票，是無法從網購後台取得個資，因此都會用訂單號碼代替作為搜尋依據。等中獎時再由店家通知消費者，並且為了讓中獎人如實收到發票，我們會再問一次收件資料（有時訂購人跟收貨人不同人，貿然寄到收件地址非常不妥）。我跟客人索取個資時，也覺得自己超像詐騙集團，很多客人不願意領獎，因此都會把不領獎的發票捐給社福團體」。（編輯：楊智傑



