Toyz販毒遭聲押！統神點名「這些人」都該驗　館長秒變臉

目前已實況主為本業的Toyz（劉偉建）29日晚間傳出涉嫌販毒，遭台中地檢署聲請羈押消息。根據毒品危害防治條例第4條，製造、運輸、販賣二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。檢方透露，劉偉健雖是香港人，但涉及二級毒品販售，若調查屬實，將判無期徒刑或10年以上有期徒刑，服完刑後也會被驅逐出境。
而消息曝光後，曾與他因實況發生糾紛的「統神」張嘉航也無奈表示，吸食大麻往往不會只有一人，更點名實況圈、電競圈與Toyz交好的數人都該驗一驗，也舉例諸如Toyz身邊親近的女友、工作人員、曾出入他房間的好友，甚至館長和張嘉航胞兄「國動」張葦航也被列在其中，不過「統神」張嘉航也不避嫌直言「要是他（國動）真的有吸我第一個舉報，支持判無期徒刑」。
而稍早被點名的館長也在直播中表示，自己和Toyz沒有很熟，只是和統神做直播時才認識，對Toyz的私生活也不太了解，得知消息後非常訝異，更分析「販毒和吸毒是不同的世界」，並表示由於案情還在偵查中，自己不便說什麼，自己聽到統神點名他時臉色大變也是因為自己相當忌諱被牽扯，並呼籲粉絲們還是等到Toyz本人親自出來解釋較好。（編輯：楊智傑）
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