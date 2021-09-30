頎邦董座吳非艱任縣政顧問 科技專長襄助新竹縣府

新竹縣政府表示，縣內高科技產業蓬勃發展，為協助縣政推動，縣長楊文科聘請頎邦科技董事長吳非艱擔任新竹縣政府縣政顧問，期望借重吳非艱在科技產業界的能力與豐富經驗，為新竹縣這個文化、科技、智慧城強化升級，奠定城市未來榮景，同時替縣民帶來福祉。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-09-30 11:47:38
新竹縣政府表示，吳非艱畢業於台大物理系、美國匹茲堡大學電機及物理碩士，現任為頎邦科技(股)公司董事長。過去他在美國畢業後，任職半導體設備廠，對於半導體技術和製程相當熟悉，後來被工研院聘任而回國，1年後自行創業，頎邦科技於是誕生，在吳非艱的帶領下，頎邦蓬勃發展。面對變化快速的半導體市場，他也深信「今天能讓公司做出最好表現的方法，到了明天，可能就讓公司走下坡」靠著不斷蒐集資訊，分析資訊，才能即時快速因應，做出關鍵的決策，指引著公司。
新竹縣長楊文科表示，他上任後竭力將新竹縣打造為文化、科技、智慧城，新竹轄內擁有竹科、新竹工業區、工研院、台元科技、高鐵生醫園區等高科技產業園區，他本身同樣是科技人，很高興能邀請到科技產業界重量級人物吳非艱先生擔任縣政顧問，相信吳非艱的建言、經驗，對於他施政重點「五支箭」中的產業發展政策，包含AI智慧園區、竹科三期、台科園區等，都十分有助益。