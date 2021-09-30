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岸田文雄著手自民黨人事　傳甘利明出任幹事長

▲日本自民黨29日選出新任總裁岸田文雄，將成為第100任首相，傳力挺岸田當總裁的甘利明將接任自民黨幹事長。圖為甘利明（左）上台致詞恭賀岸田（中）當選。（圖／翻攝自共同社）
▲日本自民黨29日選出新任總裁岸田文雄，將成為第100任首相，傳力挺岸田當總裁的甘利明將接任自民黨幹事長。圖為甘利明（左）上台致詞恭賀岸田（中）當選。（圖／翻攝自共同社）

中央社

2021-09-30 14:38:34

（中央社東京30日綜合外電報導）日本執政黨自由民主黨昨天選出前政調會長岸田文雄出任新總裁（黨主席），將成新首相。日媒報導，岸田著手安排黨內新人事，傳出稅制調查會長甘利明將獲重任，接手幹事長。

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岸田在選舉時提出「黨務幹部一年一任，最多連任3屆」的黨務改革方案，現任自民黨幹事長二階俊博已在任5年創自民黨最長紀錄，勢必將進行人事更迭。

日本多家主流媒體報導指出，力挺岸田當總裁的甘利明將接任自民黨幹事長，現已在進行最終安排階段；黨內幹部新人事預計將在10月1日定案上路。

產經新聞指出，甘利明與副首相麻生太郎、前首相安倍晉三姓氏第一個拼音都是A，3人併稱為「3A」，都是在黨內擁有影響力的資深成員。甘利明在這次選戰早早表態支持岸田，並擔任岸田選舉對策本部顧問。

岸田希望借重甘利與安倍和麻生溝通，加上甘利也受黨內少壯派議員信賴，出任幹事長有助黨務上軌道，應戰接下來的眾議院大選和明年參議院選舉。

讀賣新聞報導，岸田能夠勝選，除了自身率領的岸田派全力支持，還有細田派、麻生派與竹下派的資深議員相挺，如今黨內各派系期待岸田「論功行賞」。

報導說，有望出任幹事長的甘利明隸屬麻生派；官房長官傳出可能由細田派的文部科學大臣荻生田光一接任。

另外，岸田在總裁選舉的對手高市早苗與河野太郎也有望將出任要職。高市在總裁選舉第二輪投票與岸田合作，助岸田上位；而河野雖敗選但在民間有高人氣，為因應即將到來的眾議院大選，若冷凍河野恐會招致選民批評。

決定日本新任首相的自民黨總裁選舉結果昨天出爐，由岸田文雄當選第27任總裁。由於自民黨在參眾兩院擁有多數席次，岸田將在預計10月4日登場的國會臨時會被指名為日本第100任首相。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1100930

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