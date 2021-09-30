20歲以上都能打高端！第10、11輪施打品牌揭曉

指揮中心今（30）日於記者會上宣布，凡是年滿20歲以上之國人均能接種國產高端疫苗，而指揮中心發言人莊人祥也進一步透露，接下來在第十輪會以AZ與高端疫苗為主，而第11輪則是BNT疫苗，目前我國疫苗覆蓋率為55.71%，劑次人口比65.84%。
記者黃仁杰／台北報導
2021-09-30 15:23:36｜2021-09-30 15:41:51
指揮中心指揮官陳時中表示，持續開放給要打高端疫苗的民眾到醫療機構接種，不僅有些地方診所也有開放、部立醫院也能施打，「所以就20歲以上的就都可以來打高端的疫苗」，而我國疫苗接種率昨（29）日增加了32萬劑，首劑人口覆蓋率達55.71%、劑次人口比65.84%。
而莊人祥則說，BNT疫苗還在陸續抵達中，針對施打對象，可能在針對第九類，還有12至22歲的民眾，「另外還有的是49歲以上，但還在估計中，因為要先評估校園接種部分，先前估計影響到30萬名學生，但其實只有影響16萬人。」因此在49歲以上年紀還會再往下放，施打時程預計在10月13日至10月20日左右，後續比較確定會再對外說明。
至於高端獲得國際認證一事，陳時中表示，在所謂免疫橋接上，一些國際組織所定出來的方法跟台灣EUA時相當相像，國外也有些相關臨床實驗在進行，若一切順利，將來獲得認證可能性高，他抱以高度期待。在高端剩餘數量上，現有超過100萬劑。
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