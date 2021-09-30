智慧電網+氧天藏碳 億鴻搶佔節能商機風口

「 風光一時，氧碳永遠！」億鴻系統科技股份有限公司董事長張家豪，對初次要認識這家公司的人，總是會以這兩句口號作為開頭，不但凸顯了億鴻要搶佔節能商機風口的企圖心，也展現了億鴻系統科技作為一個新時代科技企業的社會責任感。

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2007 年成立的億鴻系統科技，原本是通訊基礎建設的供應維修商，商業觸角也已經有國際化的開展，在服務客戶的過程中發現節能管理的商機很大，開始在工研院的協助下，發展「能源管理智慧監控平台」（eFOM），採開放式架構可依客戶需求客製化，加上精準物聯網感測和機器學習 ，可做到「全域最佳化」的節能控制。

▲億鴻系統科技在TVBS總部大樓導入的「能源管理智慧監控平台」（eFOM）畫面。（圖／億鴻系統科技提供）

億鴻系統科技在2016年為TVBS總部大樓導入「能源管理智慧監控平台」（eFOM）所架構的節能方案，透過螢幕的可視化圖表，具體呈現大樓內各項用電數據和每日節能數據，進一步分析這些數據後所做的用電管理及智慧優化，整體能源消耗可以降低17℅，平均每月節省約20萬元的電力成本，換算下來等於每年省下約25℅的空調電費，而且 讓整個大樓裡的員工都看到自己配合節能的成效，營造出的共同參與感更是無形的節能教育成果。

▲億鴻系統科技技術長劉家銘。（圖／億鴻系統科技提供）

億鴻系統科技技術長劉家銘表示，透過「能源管理智慧監控平台」（eFOM）結合雲端、物聯網、AI人工智慧機器學習、大數據等技術所做的全域最佳化節能控制，第一步先從精準蒐集及監控能源數據開始，徹底掌握各項設備的耗能資訊，第二步是透過智能管理，找出這些設備效率最大化、能耗最小化的最佳運作模式，最後第三步是在前二步達成基礎上建立整個場域的智能管理。

例如透過在辦公室出入口安裝可統計管控人流的攝影機或紅外線偵測器，精準掌握目前停留在這個辦公室的人數，然後再根據人數多寡由系統自動控制空調的設定溫度高低、吹拂風量大小，甚至是會發出熱量的照明燈具亮度，來做到節能最佳化。

▲億鴻系統科技獲龍潭敏盛醫院致贈感謝狀。（圖／億鴻系統科技提供）

張家豪表示，億鴻系統科技目前有通訊、智能、能源三大事業群，是全國唯一獲得國發基金投資的系統整合商，包括在捷運、加油站、機房、便利商店、工廠、辦公大樓和醫院都有成功落地的場域執行經驗，這些多元經驗的整合也凸顯了億鴻系統科技強大的跨域能力。而公司在能源方面的研發技術人才質量均優，也以開放文化培養出精實的經營團隊，未來希望以「技術腦」、「算盤手」、「踏實腳」、「雙語溝通」和「願景心」，為全球客戶貢獻專業，也為社會環境貢獻公司的一己之責。