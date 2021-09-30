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高端未入列！英國10／4入境新規上路　這4款疫苗可免隔離

▲ 10／4起，打完兩劑AZ疫苗、BNT疫苗、莫德納或 Janssen 疫苗或是混打的旅客，可入境免隔離。（圖／shutterstock）
▲ 10／4起，打完兩劑AZ疫苗、BNT疫苗、莫德納或 Janssen 疫苗或是混打的旅客，可入境免隔離。（圖／shutterstock）

記者林莞茜／綜合報導

2021-09-30 20:06:41｜2021-09-30 20:11:01

英國在台辦事處今（30）日宣布，自10月4日凌晨4時起，入境英國前若完成接種滿14天4款經國際認證的疫苗，即可免檢附三天內陰性報告，也不用在抵達英國後在家中或居住地點隔離10天，但我國國產高端疫苗並未入列。

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英國在台辦事處稍早在臉書上公告，自10月4日凌晨4點開始，入境國將改為紅色國家/地區限制與簡化的其他國家/地區入境規定。台灣不在英國之紅色名單，因此入境規定將依旅客之疫苗接種狀況而定。

根據規定，若旅客尚未完整接種兩劑疫苗，在出發國必須要進行前三天COVID-19陰性檢測，並預定、支付在入境後第二天及第八天之COVID檢測，以及在抵達英格蘭48小時內上網填寫旅客追蹤表格；入境後，需於家中或居住地點隔離10天，並再入境後第二天及第八天進行COVID-19 檢測。

英國在台辦事處指出，若在入境前已經完整接種了兩劑疫苗滿14天者，並從澳洲、加拿大、日本、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、韓國與台灣等地的相關公共衛生機構獲得了完整療程的牛津/阿斯特捷利康、輝瑞 BioNTech、莫德納或 Janssen 疫苗，或是已混打牛津/阿斯特捷利康、輝瑞 BioNTech、莫德納兩劑疫苗，將不需要進行出發前COVID-19檢測或入境第 8 天的 COVID-19檢測，也不用在抵達英國後在家中或居住地點隔離10天。不過仍必須在出發前預訂並支付入境第 2 天的 COVID-19 檢測，並在抵達英國前 48 小時內線上填寫入境旅客追蹤表格，在抵達英格蘭後第 2 天進行 COVID-19檢測。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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