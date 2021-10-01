房市／地上權、使用權大不同　房貸條件差

有別於一般常見的「所有權住宅」，市場上還有「地上權住宅」及「使用權住宅」；同樣都沒有土地所有權，價格比周邊一般住宅低5至6成，但地上權與使用權住宅仍有不同之處。專家解釋，差異在於買方有沒有建物權狀，能否自行分割移轉，也連帶影響到房貸條件；更明確地說，地上權住宅因有建物所有權狀，仍能自行買賣移轉，使用權住宅則較像和開發建商簽訂長期租賃合約，因此貸款條件不但遜於一般住宅，通常還會比地上權住宅更差。
財經中心/綜合報導
2021-10-01 18:00:00
「所有權住宅」是買方購屋後，會取得建物的所有權狀，以及座落基地的土地權狀，買方可以自由買賣。此外，近年部分精華地段也開始出現「地上權及使用權住宅」，由開發建商向政府標租土地並興建住宅，在使用期限內供買方居住，由於買方沒有土地所有權，且有一定的使用年限，大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡說明，地上權或使用權住宅的價格通常是周邊一般住宅打5至6折，且房屋價值頂多價值持平，甚至隨著使用年限將屆而逐漸遞減，而非像一般住宅，隨著時間而有保值性，甚至增值空間。
至於地上權與使用權住宅最大差異，郎美囡指出，地上權住宅的買方仍會擁有建物的所有權，代表可以進行買賣等移轉，但使用權住宅的建物所有權則尚在開發建商手中，比較像是買方向建商長期租賃房子。因為如此，通常一般所有權住宅的房貸條件最好，地上權住宅次之，若是第一手向建商購屋，以專案貸款的方式，約可以貸到5至6成左右，使用權住宅則可能較難找到銀行願意承作。
信義房屋文山萬隆店店長余子銘表示，使用權住宅類似與建商簽定長期租賃合約，但與一般租屋不同之處在於，只要繳款正常且不打算搬走，在使用權期限內不會被房東要求搬家。
余子銘也說，無論是地上權或使用權住宅，最大優勢在於能用較親民的價格入主精華地段，且還有屋齡新、建設品質不錯等優點。因此，雖然不適合「把不動產當成傳家寶、盼留給後代」的消費者，但仍有不少名下已有1、2間以上房子的人，若希望以相對親民的價格，入住較好的地段、換到較新的房子居住，就會考慮這類型住宅；此外，這兩類住宅的出租行情與一般住宅並無差別，甚至可能因地段、屋齡的原因，租金反而更高，對收租置產客來說，也不失為一種選項。