房市／建設利多　內壢火車站周邊買氣升溫

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋內壢店店長呂翰雨表示，內壢火車站交易量亮眼的原因有三，第一為內壢火車站一帶為桃園市區中有火車站交通機能、生活機能俱全的生活圈中，房價最親民的一站。若以屋齡10年內的新古屋來看，中壢火車站都已上看3字頭，而內壢火車站一帶還在2字頭，僅差一站距離有價差優勢。
第二個原因為內壢火車站近中壢工業區，因此有很多因為工作而來的外來人口，穩定支撐這裡的房市，許多工業區員工由租轉買，也有許多雙北客群，沿著鐵路沿線至桃園購屋，
第三個原因則為建設帶動，呂翰雨表示，例如桃園鐵路地下化計畫中，內壢火車站要翻新車站，並融合前後站發展規劃為一大商圈，而位於內壢火車站後站、元智大學旁的遠東國際會議中心，將打造會議中心、藝術中心、紀念館三棟藝文建設、並預計蓋亞東醫院，因此提升買賣雙方的期待心理，也增加交易量。
呂翰雨表示，許多年輕首購族看過桃園藝文特區與中壢海華特區後，因為發現房價漸高、預算不足，轉而到兩地區中間的內壢火車站一帶買房，以2-3房產品最受首購族青睞。
今年以來，內壢火車站一帶房價穩定上揚，呂翰雨表示，屋齡10年內的新古大樓，單價約25-26萬，總價900-1000萬，而屋齡20年左右的中古大樓，則以單價18-19萬，總價700-800萬居多，公寓則以單價12-15萬，總價500萬居多。