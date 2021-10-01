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房市／建設利多　內壢火車站周邊買氣升溫

▲內壢火車站一帶因房價為桃園市區各火車站最親民，受消費者青睞。（圖／NOWnews資料照片）
▲內壢火車站一帶因房價為桃園市區各火車站最親民，受消費者青睞。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-10-01 18:30:00

官方統計，內壢火車站一帶今年首季交易量亮眼，在地房仲分析，內壢火車站周遭房價仍是桃園市區各火車站中最親民，再加上有就業人口支撐房市買氣，又有桃鐵地下化計畫、遠東國際會議中心、亞東醫院等建設利多，種種原因致使買氣升溫。

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根據桃園市中壢地政事務所公布的今年第一季中壢指標地區實價分析，報告中針對內壢火車站周邊分析價量情形，中古大樓共77件交易件數，較去年同期增長79%，而平均交易單價則在16.07萬。

信義房屋內壢店店長呂翰雨表示，內壢火車站交易量亮眼的原因有三，第一為內壢火車站一帶為桃園市區中有火車站交通機能、生活機能俱全的生活圈中，房價最親民的一站。若以屋齡10年內的新古屋來看，中壢火車站都已上看3字頭，而內壢火車站一帶還在2字頭，僅差一站距離有價差優勢。

第二個原因為內壢火車站近中壢工業區，因此有很多因為工作而來的外來人口，穩定支撐這裡的房市，許多工業區員工由租轉買，也有許多雙北客群，沿著鐵路沿線至桃園購屋，

第三個原因則為建設帶動，呂翰雨表示，例如桃園鐵路地下化計畫中，內壢火車站要翻新車站，並融合前後站發展規劃為一大商圈，而位於內壢火車站後站、元智大學旁的遠東國際會議中心，將打造會議中心、藝術中心、紀念館三棟藝文建設、並預計蓋亞東醫院，因此提升買賣雙方的期待心理，也增加交易量。

呂翰雨表示，許多年輕首購族看過桃園藝文特區與中壢海華特區後，因為發現房價漸高、預算不足，轉而到兩地區中間的內壢火車站一帶買房，以2-3房產品最受首購族青睞。

今年以來，內壢火車站一帶房價穩定上揚，呂翰雨表示，屋齡10年內的新古大樓，單價約25-26萬，總價900-1000萬，而屋齡20年左右的中古大樓，則以單價18-19萬，總價700-800萬居多，公寓則以單價12-15萬，總價500萬居多。

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