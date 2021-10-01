領英管控「違禁內容」　封鎖多名美籍記者中國頁面

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她的案例曝光後，曾派駐北京的華裔美籍記者陳嘉韻（Melissa Chan）及曾為「紐約時報」（New York Times）、學術期刊「外交事務」（Foreign Affairs）等知名刊物撰文，並曾出書描寫藏人遭遇的記者布魯諾（Greg Bruno），也反映自己收到同樣通知。
艾倫厄布拉希米恩氣憤推文表示，以前做這種事的都是中國政府或企業，「現在卻是美國企業付錢要自己員工來審查美國人」。
艾倫厄布拉希米恩在華府小有名氣，她時常公開批評中國作為，也關切台灣議題。她2019年12月曾獨家披露，世界銀行（World Bank）要求台灣籍僱員，須持有中國護照才能被錄用或保住飯碗；世銀之後解釋僅是「技術錯誤」，已修正這項原則。
面對Axios質疑，領英表示自己是一個全球平台，尊重適用於平台的法規，包括遵守中國政府為中國版領英訂定的規定。但未說明是哪些內容被視為違禁、違反的中國法規為何，以及領英內部是否有份「違禁議題」清單。
領英2014年正式進軍中國，是少數在中國網路審查制度下，還能使用的外國社交平台。據統計，領英目前在全球有逾7.74億名用戶，在中國的用戶數約有5300萬人。領英2016年被美國科技巨擘微軟（Microsoft）收購。
事實上，這並非領英第一次傳出為中國版網頁審查用戶頁面內容。「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今年6月曾報導，近期至少有10名學者、研究員或政府雇員因個人頁面含「違禁內容」，被領英在中國封鎖。
美國參議院商業、科學和運輸委員會成員史考特（Rick Scott）今天致函微軟執行長納德拉（Satya Nadella）、領英執行長羅斯蘭斯基（Ryan Roslansky），嚴重關切身為美國企業的他們，居然為中共審查美國記者。
史考特表示，數百萬名美國人使用微軟產品，當中許多人也是領英用戶，「不清楚微軟是不是在意討好中共，勝過美國公民與記者的權利」。
史考特要求兩人做出解釋，包括為何封鎖艾倫厄布拉希米恩等人中國版頁面、領英是對什麼內容有意見，以及是否是中共主動提出封鎖要求等。（編輯：楊昭彥）1101001