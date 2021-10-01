特企／粉紅力量傳遞愛邀請A – Lin擔任公益大使

我是廣告 請繼續往下閱讀
Motiva Implants®總公司Establishment Labs（ESTA）位於美國紐約，製造廠設立在被世界經濟論壇（ＷＥＦ）評為「全球再生能源領先者」的哥斯大黎加，故對環境保育的議題十分注重，不僅製造廠榮獲全球綠色建築標章的肯定，對環保基金會及公益團體更不落人後的給予實質幫助。而全球上市超過十年的Motiva波力媚（俗稱魔滴），安全的材質也幫助許多女性重塑乳房美感，提供更自然、舒適、安全的隆乳新選擇，完美呈現隆乳新境界，創造更多美好的可能性。品牌宗旨為帶給女性【安全、自然、安心】的美胸體驗，同時能保有環境跟原生動植物自由、為孕育我們的大地盡一份心力！
Motiva Taiwan致力於乳癌防治已邁入第三年，今年的公益大使A – Lin在舞台上總是滿滿溫暖正能量；下了舞台的她，藉由不斷學習新事物來激發自己，帶給觀眾更多不同面相。A-Lin提到：尊重每個人有獨一無二的個性，沒有只有什麼樣子才能等於美麗。要改變這些想法必須先學會跟自己對話、戰勝心裡的恐懼跟迷惘；先學會戰勝自己、包容自己才能懂得怎麼好好愛自己。Motiva Taiwan執行長黃千容則表示：Motiva重視女性健康之餘，也注重環保議題，在材質上使用環保方式製造符合人體工學的產品，以純粹的高科技美學技術，在追求美麗與自信的同時，可以更安心與更放心。
同場加映 線上響應粉紅力量
2021年邁入第3屆的「Motiva Pink Power®粉紅力量傳遞愛」活動，主題為「#戰勝自己才能好好愛自己」，活動方式如下：
➤ Join Us報名活動: 就可以得到CHLOECHEN限量聯名T-shirt一件！
Motiva Taiwan 除了將報名所得全額捐出之外，另再額外捐出 NTD$500/筆。
➤ Let’s Fun 你發文我加碼 : 穿著CHLOECHEN限量聯名T-shirt，於FB/IG公開分享2021 Motiva Pink Power乳癌防治活動訊息，也可與心中A-Lin偶像同步，樂玩特製App相框分享，Motiva Taiwan 再加碼捐出NTD$100/則。
本次活動捐贈對象為「財團法人乳癌防治基金會」。詳細參與資訊由活動官網公布為主https://www.motivapinkpower.com.tw/ 。