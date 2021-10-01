特企／粉紅力量傳遞愛邀請A – Lin擔任公益大使

每年十月粉紅絲帶飄揚，正式進入全球乳癌防治月，即便在國際關注疫情期間，台灣每年仍有超過九千人新增確診乳癌，是台灣女性癌症發生率第一位，其影響力不容小覷；在台灣第三屆「Motiva Pink Power®粉紅力量傳遞愛」活動，今年邀請到天生歌姬A – Lin黃麗玲擔任2021 Motiva Pink Power公益大使，一起攜手宣導乳癌防治的重要。此次活動因應疫情影響，首次改為線上方式，網路的無遠弗屆讓響應粉紅力量更為即時。

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每個人跟大自然能找到更適合的生活步調！

Motiva Implants®總公司Establishment Labs（ESTA）位於美國紐約，製造廠設立在被世界經濟論壇（ＷＥＦ）評為「全球再生能源領先者」的哥斯大黎加，故對環境保育的議題十分注重，不僅製造廠榮獲全球綠色建築標章的肯定，對環保基金會及公益團體更不落人後的給予實質幫助。而全球上市超過十年的Motiva波力媚（俗稱魔滴），安全的材質也幫助許多女性重塑乳房美感，提供更自然、舒適、安全的隆乳新選擇，完美呈現隆乳新境界，創造更多美好的可能性。品牌宗旨為帶給女性【安全、自然、安心】的美胸體驗，同時能保有環境跟原生動植物自由、為孕育我們的大地盡一份心力！





公益大使A – Lin宣言 戰勝自己才能好好愛自己

Motiva Taiwan 致力於乳癌防治已邁入第三年，今年的公益大使A – Lin在舞台上總是滿滿溫暖正能量；下了舞台的她，藉由不斷學習新事物來激發自己，帶給觀眾更多不同面相。A-Lin提到：尊重每個人有獨一無二的個性，沒有只有什麼樣子才能等於美麗。要改變這些想法必須先學會跟自己對話、戰勝心裡的恐懼跟迷惘；先學會戰勝自己、包容自己才能懂得怎麼好好愛自己。Motiva Taiwan執行長黃千容則表示：Motiva重視女性健康之餘，也注重環保議題，在材質上使用環保方式製造符合人體工學的產品，以純粹的高科技美學技術，在追求美麗與自信的同時，可以更安心與更放心。

同場加映 線上響應粉紅力量

2021 年邁入第3屆的「Motiva Pink Power®粉紅力量傳遞愛」活動，主題為「#戰勝自己才能好好愛自己」，活動方式如下：

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Motiva Taiwan 除了將報名所得全額捐出之外，另再額外捐出 NTD$500/筆。