過敏噴嚏打不停真尷尬　做好「這三點」免遭白眼

天氣漸漸入秋早晚明顯感受到季節變化帶來的涼意，然而對過敏者而言，卻又到了面對各種過敏不適感加重的時節，尤其是當鼻水流不停，噴嚏一直打疫情當前，乘坐大眾運輸時哪怕是一個清喉嚨的聲音，都超擔心引人測目超尷尬。

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要想改善過敏，除了規律作息及飲食習慣，這些老生常談，生活中的這些小習慣，注意到了嗎？身為過敏人，「應注意卻常忽略的三件事」！首先，留意一下自己或是家人，是否常常會因為忙碌，早就洗好的衣服卻一直晾在陽台沒收，要穿一件才拿一件？由於台灣環境潮濕，這麼做不但增加PM2.5的附著機會，更容易滋生塵螨及細菌，把滿是過敏原的衣服穿上身，造成噴嚏、鼻水不停。

▲衣服放在陽台不收，增加過敏原孳生及附著機會。（圖／資料照片）

第二，便是浴巾床單枕頭套有沒有週週清洗，由於這些都是每天會跟我們親密接觸的物品，洗完澡所吸收的水分、夜晚熟睡時人體所散溢出來的汗水或油脂，都再再提供塵螨繁殖的生命泉源，因此對於有過敏困擾的朋友來說，更要比一般人勤勞清洗。

▲過敏者被褥衣物應選用具抗蟎力的洗滌產品，降低過敏原依附的可能性。（圖／資料照片）

因此第三點最為重要，洗滌用品的挑選除了注重清潔力，能夠抗菌抗蟎、長效抵抗細菌塵螨孳生的洗劑尤佳。若能做到這點，居家抗敏可說是能大幅減少花費跟心力。在日本，有四成的民眾受過敏所苦，被視為國民病，而廣受

日本媽媽一致推薦的居家抗敏神器，就是已經連續七年日本銷售第一的ARIEL。

▲ARIEL連續七年獲得日本銷售冠軍，是日本媽媽心目中的抗敏好幫手。（圖／資料照片）

▲另有洗衣膠囊設計，一顆可以洗整桶，方便取用不沾手。（圖／資料照片）

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的抗菌抗蟎洗衣精/洗衣膠囊，不僅能深入衣物纖維洗淨蟎蟲，同時抑制細菌滋生、消除臭味；抗蟎成分還能在洗後的衣物、寢具織品表面上進一步形成抗蟎保護層，讓蟎蟲難以再次附著孳生。減少與過敏原的親密接觸，因塵螨引起的噴嚏、鼻水、搔癢等不適症狀也就能隨之緩減。讓媽媽們可以透過日常洗衣，就能簡單輕鬆地對抗過敏原！

若自己或是家中也有過敏成員，塵螨機、清淨機、除濕機想必是不可少的配備，若仍無改善，不妨試試這款日本主婦都推薦的ARIEL洗衣精或洗衣膠囊，長效打擊討厭的過敏源塵螨，降低公共場合還噴嚏鼻水直流的窘境，實為過敏一族的一大福音。

▲寢具、衣物洗後形成長效抗螨防護層，避免塵螨聚集，對抗換季過敏事半功倍。（圖／資料照片）

▲抗菌抗蟎洗衣膠囊雙入組現正優惠中。（圖／資料照片）

日本銷售第一ARIEL抗菌抗蟎洗衣精/洗衣膠囊，全台全聯熱銷中！

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