過敏噴嚏打不停真尷尬　做好「這三點」免遭白眼

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第二，便是浴巾床單枕頭套有沒有週週清洗，由於這些都是每天會跟我們親密接觸的物品，洗完澡所吸收的水分、夜晚熟睡時人體所散溢出來的汗水或油脂，都再再提供塵螨繁殖的生命泉源，因此對於有過敏困擾的朋友來說，更要比一般人勤勞清洗。
因此第三點最為重要，洗滌用品的挑選除了注重清潔力，能夠抗菌抗蟎、長效抵抗細菌塵螨孳生的洗劑尤佳。若能做到這點，居家抗敏可說是能大幅減少花費跟心力。在日本，有四成的民眾受過敏所苦，被視為國民病，而廣受日本媽媽一致推薦的居家抗敏神器，就是已經連續七年日本銷售第一的ARIEL。
ARIEL的抗菌抗蟎洗衣精/洗衣膠囊，不僅能深入衣物纖維洗淨蟎蟲，同時抑制細菌滋生、消除臭味；抗蟎成分還能在洗後的衣物、寢具織品表面上進一步形成抗蟎保護層，讓蟎蟲難以再次附著孳生。減少與過敏原的親密接觸，因塵螨引起的噴嚏、鼻水、搔癢等不適症狀也就能隨之緩減。讓媽媽們可以透過日常洗衣，就能簡單輕鬆地對抗過敏原！
若自己或是家中也有過敏成員，塵螨機、清淨機、除濕機想必是不可少的配備，若仍無改善，不妨試試這款日本主婦都推薦的ARIEL洗衣精或洗衣膠囊，長效打擊討厭的過敏源塵螨，降低公共場合還噴嚏鼻水直流的窘境，實為過敏一族的一大福音。
日本銷售第一ARIEL抗菌抗蟎洗衣精/洗衣膠囊，全台全聯熱銷中！
10/1-10/28 ARIEL 3D抗菌抗蟎洗衣膠囊盒裝2件338元 / 袋裝2件439元。