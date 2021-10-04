房市／剛需推升　台中蛋白區交易熱度高

台中市不動產市場一向以三大屯區交易量名列前茅，但因價格不斷飆高，剛性需求買方轉往相鄰的蛋白區購屋，近期交易量被大幅推升。
財經中心/綜合報導
2021-10-04 08:30:00
根據台中市地政局公布最新買賣移轉棟數統計，蛋白區表現最為亮眼。以今年第三季整體移轉量來看，全市與去年同期相較衰退26.5%，但太平、潭子、沙鹿卻逆勢正成長6%至39.9%；而若單看9月移轉棟數，與上個月或去年同期相較，同樣以太平、潭子、烏日、沙鹿等地增幅最多，其中，太平月增率高達78%、年增率達50%，潭子的月增及年增率也都雙雙逾6成。
信義房屋太平樹孝店店長陳昱帆分析，近期蛋白區交易表現出色，主要原因是市場上熱錢多、土地取得成本及建築成本越來越高、房地產又是極佳的抗通膨標的，刺激台中市整體房價走揚，交易量大的三大屯區更是明顯，但因房價越來越高，有剛性需求但又預算有限的小資族，不得不外溢至周邊蛋白區購屋，例如「北屯往太平、潭子，南屯往烏日，西屯往沙鹿等海線地區」，進而推升蛋白區交易熱度。
進一步以太平為例，陳昱帆觀察，買方對於房價接受度較大，例如太平的重劃區內，過去大樓主力產品單價落在19至20萬，但近期每一筆成交都創行情高點，先跳到22萬，再跳到25萬，甚至有新成屋出現27萬高價，但因蛋黃區屋齡較新的產品，2字頭幾乎不復見，因此買方多半仍願埋單。