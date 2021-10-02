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住宿玩樂四大優惠 全民觀光享好康
新北市政府觀光旅遊局長蔣志薇表示，目前已有超過200家的旅宿觀光業者加入新北加倍券的配合店家，並強力祭出「住宿1加1，振興加倍送」、「住房升等，追加一等」、「食宿雙享，好呷好住」及「雲仙樂園/野柳海洋世界優惠」等四大優惠方案，內容包含住宿買一晚送一晚／買一房送一房／泡湯買一送一、房型升等為行政客房或家庭房、住房優惠折扣、餐飲贈送、樂園消費折扣等，就是要讓民眾手中的振興券，價值更加倍！
「新北OK旅遊」中的青春山海線及淡蘭古道業者推出五倍券優惠，全力拚吸客，像是鮮物本舖推出「東北角九孔養殖生態體驗」9折優惠價，消費滿五仟元送五佰元；小川鍋物消費滿仟贈五佰；注腳雙溪「SDGs淡蘭永續行」、「淡蘭創生好物」8折以上優惠，葵扇湖觀光農場推場地費9折，均推出於限定期間內使用振興五倍券享原價折扣促銷優惠！觀光工廠更推出五倍券與加倍劵雙重優惠，全民觀光享好康。
不只加倍抽 還有加碼抽
搭配即將公布的本年度「新北市優良旅館」得獎業者名單，蔣志薇表示，觀旅局預計10月底將推出加碼抽獎活動，民眾只要在本年度獲選的優良旅館或配合加倍券的旅館民宿消費，憑住宿發票登錄資料即有機會獲得大獎，獎品項目包含電動機車、健身環等優質好禮，等您來拿。
詳細的新北加倍券活動辦法，可上新北市政府經濟發展局網站查詢。
這篇文章 旅遊好康｜新北加碼五倍券 食宿雙享還可抽電動機車 最早出現於 行遍天下旅遊網