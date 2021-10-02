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直播／高鐵員工「闖關」打莫德納第二劑？陳時中說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新疫況及防疫作為。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新疫況及防疫作為。（圖／指揮中心提供）

記者許家禎/台北報導

2021-10-02 13:59:00

中央流行疫情指揮中心昨（1）日公布國內新增11例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中新增1例死亡。國內疫苗仍短缺，對於莫德納疫苗本周能否到貨，陳時中表示「這禮拜不可能了」，但未來一周是否還有莫德納或是BNT、AZ將在下周到貨？引發全民關注。另外，傳出雙鐵員工「闖關」施打莫德納第二劑，指揮中心是否掌握情況？請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭一起來關心。

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對於國內本土連日「加0」，指揮中心有沒有可能降回一級？指揮官陳時中昨日表示「不會」，但對於戶外活動是否能脫口罩，表示將在周日10月2日跟大家公布相關細則。

另外，指揮中心表示，第十期提供第二劑AZ、高端疫苗，並加開BNT疫苗第一劑接種，對此，指揮中心公布，預約時間為10月4日上午十點到10月5日下午四點止，接種時間則是10月7日至10月14日。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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