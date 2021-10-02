中市烏日環河自行車道 騎進烏溪美景

打造自行車友善城市！台中市政府斥資3000萬元建置烏日區環河自行專用道長1.2公里，寬達4米，從湖日廣場到烏日大橋，串聯既有的環河自行車道路網，今(2)日舉辦鐵馬遊活動，吸引民眾騎乘。





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市府觀旅局長韓育琪表示，烏日環河自行車道串聯既有環河自行車道路網，起點處附近設置休憩平台及座椅，沿途更有烏日戰車公園、歷史建築烏日警察官吏派出所、烏日庄役場及在地美食小吃等，相當適合民眾小旅行。











她也建議，雙十連假將近，不妨來趟烏日之旅，從距離烏日環河自行車道最近的ibike借用站-自治公園租借自行車啟程，沿著環河路三段上的自行車牽引道騎上烏日環河自行車道，以充滿活力的自行車騎旅展開一日行程，享受河堤微風迎面而來，愜意飽覽河堤風光，無論散步或是騎乘自行車都十分開闊舒適。











市議員吳瓊華表示，107年建議市府於烏日環河路堤頂設置自行車專用道及欄杆，在施工期間接到民眾反應後，多設了2個牽引道，一個在烏日戰車公園橋下引道，另一個在烏日大橋斜張橋下，另外爭取的湖日休閒廣場、兒二公園、湖日公園、烏日區公所、烏日運動公園及自治公園的iBike的租賃站，都已建置完成，民眾可來體驗在堤頂騎自行車的感受。











烏日區長林崇懿表示，烏日堤頂自行車道沿途騎經烏日戰車公園，接著走訪充滿在地文化的歷史建築如烏日警察官吏派出所、烏日庄役場，以舊式建築感受歷史歲月留下的人文風采。中午則至烏日三民老街想用在地美食小吃。午後還可以繼續騎乘自行車至市定古蹟-聚奎居，於傳統三合院與巴洛克洋式的建築結構中，欣賞充滿特色的中西合併建築之美。



