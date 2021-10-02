取笑龍龍遭「炎上」！呂秋遠精闢分析10點　勸老K該負責

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而律師呂秋遠也在臉書上發文表示「玩笑與取笑，往往是一線之隔，大部分人都很難分辨」，接著提及老K不光在節目上未徵求龍龍同意脫稿演出、事後又在直播調侃，呂秋遠稱「這當然是取笑，也不只是取笑」，更列出10點觀點來分析「取笑與玩笑的界線」，其中就包含：
一、當這個玩笑說出口，笑的是大家，而當作題材的那個人沒「開心的」笑，那就是取笑。
二、被當目標的人，不能只是笑，而是開心的笑，才是真的笑。因為他當然有可能會笑，但是因為無力、尷尬、不知道該怎麼辦，並不是開心。那就不是笑，而是無奈。
三、還沒說，我怎麼會知道這個人會不會笑？ 真的不確定，那就別說，或者拿自己開玩笑。拿自己開玩笑是最棒的，拿別人的血來暖自己，一點意義也沒有。
四、如果要做效果，請事先跟那個人溝通。他不能接受，那就別做。
五、真要取笑，就承認自己是攻擊與取笑，別拿任何藉口來粉飾自己的意圖。承認自己取笑別人，並且道歉；或者乾脆承認自己就是要與對方為敵，至少被取笑的人會舒服一點。
六、開玩笑有可能會犯法，輕微的是性騷擾防治法，與性有關的「玩笑」不被接受，那就是性騷擾；嚴重的是妨害名譽，可能會有公然侮辱的問題。
七、「我覺得這又沒什麼」，這句話很惡毒，因為代表傷害了人，還可以嫌棄對方太小氣、開不起玩笑。有什麼或沒什麼，不是開口的人決定，而是被傷害的人決定。
八、覺得自己是開玩笑，但是對方不能接受，那就是道歉而已，不需要說其他的理由。無論什麼理由，加在道歉之上，道歉就會顯得很廉價。
九、用「我這人說話比較直」作為開頭，往往他只是故意想要傷害你，並不是他真的很直，他就很機掰而已。
十、言論自由，是站在「對言論負責」的基礎上，而不是站在「他能講，我為什麼不能講的」基礎上。因為你就不是他，你本來也就不能為別人的人生負責。
此事炎上多日，至今早博恩親上火線拍片解釋，影片中他以諸葛亮揮淚斬馬謖譬喻，並強調不會包庇老K，「他就是做錯事情，我的立場就是這樣子，同時我也不覺得一個員工下班之後上直播的言論應該由公司去約束或禁止，我覺得這是個人行為，但老K的行為已經影響到薩泰爾，因此我代表薩泰爾娛樂宣布，老K即日起無限期留職停薪！」。（編輯：楊智傑）