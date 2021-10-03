台北臺產林盈馨完投　江慧娟開轟擊敗黃蜂

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台北市體育局局長李再立認為，企業女壘可以回到台北市青年公園舉行，是很不容易的事，尤其是在疫情下，我們還可以順利比賽，也有賴大家的努力，台北市目前也以城市隊為目標，不只棒球、排球、籃球等女壘也有台北臺產努力，未來希望大家繼續支持企業女壘聯賽。
今天首場比賽由台中企聯虎出戰台北臺產，兩隊上演投手大戰，台中虎潘玉玲7局無失分，完封對手，台中虎也以1:0險勝。台北臺產先發投手林盈馨今天主投4局無失分，被打2安打，飆出5次三振。
不過6局下台中企聯虎利用陳雨庭敲出內野安打，加上劉瑄右外野安打推進，黃佩真敲出三壘強襲球，順利護送分數回本壘，也是全場唯一得分。潘玉玲越投越穩，全場只被敲出5支安打，2保送，無失分拿下勝投，許芷瑜則是吞下敗投。
2日賽事第二場，福添福嘉南鷹出戰新世紀黃蜂，原本可能是一場不分軒輊的比賽，不過嘉南鷹利用「大砲」江慧娟轟出3分砲帶領下，終場全隊16支安打拿下13分，以13:1贏球。
新世紀黃蜂今天推出王牌魏亦庭先發，但是她首局就遇到亂流，先被張嘉芸敲出適時安打失分，之後一、三壘有人局面，江慧娟轟出中外野全壘打，一棒扛出3分彈，讓嘉南鷹取得4:0領先。
嘉南鷹3局下火力再度爆發，滿壘狀況下，李思詩一棒打回3分清壘，何欹璠、陳喜晏、楊依婷又連續安打再下2分，江慧娟、林志霙單局雙安，一口氣海灌7分奠定勝基。
新世紀黃蜂只有靠2局上重砲陳詩婷開轟避免被完封，賽後MVP也由江慧娟拿下。
台北臺產今天在第三場賽事出戰新北凱撒，結果靠著先發投手林盈馨完投7局失2分，加上狂飆8次三振帶領下，終場以7:2贏球，她也拿下賽後MVP。
台北臺產此役首局就攻勢不斷，謝雅琪、張詠琦連續安打上壘，林沛昀敲出三壘滾地球形成暴傳，加上邱鈺然中外野安打，先拿2分領先。
沒想到臺產攻勢凌厲，吳亭葳又敲出中外野安打追加分數，單局台北臺產就拿下4分遙遙領先。
不過新北凱撒首局也靠陳家宜開轟扳回一城，並在3局下由樂育軒敲出三壘安打，蘇奕璇敲出高飛犧牲打追分。
台北臺產攻勢2局上又起，黃語嫣中外野安打追加分數，加上次局賴巧綺敲出三壘內野安打上壘後，再利用林沛昀中外野穿越安打拿到保險分。
林盈馨在第一場就投出4局無失分好投，第二場比賽他完投7局，被打4支安打，在3局後就順利封鎖凱撒打線，拿下單場MVP。