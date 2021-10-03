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台北臺產林盈馨完投　江慧娟開轟擊敗黃蜂

▲台北臺產林盈馨。（圖／壘協提供）
▲台北臺產林盈馨。（圖／壘協提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-10-03 00:02:59

2021企業女子壘球聯賽例行賽今（2）日（六）在台北青年公園棒球場進行三場賽事，首場由台中企聯虎出戰台北臺產，結果企聯虎靠著潘玉玲完封以1:0奪勝，第二場福添福嘉南鷹出戰高雄新世紀黃蜂，「大砲」江慧娟開轟，讓嘉南鷹以13:1大勝，第三場比賽新北凱撒遭遇台北臺產，台北臺產在台灣產物保險總經理陳昭鋒開球，以及台北市體育局長李再立現場觀戰加持下，以7:2贏球，一日勝敗都入袋。

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台灣產物保險總經理陳昭鋒獲邀開球，他說：「我們支持女壘聯賽也超過4年以上時間，當然不是只有壘球，就像排球我們也有桃園臺產支持，希望他們能對社會上有所幫助。」

台北市體育局局長李再立認為，企業女壘可以回到台北市青年公園舉行，是很不容易的事，尤其是在疫情下，我們還可以順利比賽，也有賴大家的努力，台北市目前也以城市隊為目標，不只棒球、排球、籃球等女壘也有台北臺產努力，未來希望大家繼續支持企業女壘聯賽。

今天首場比賽由台中企聯虎出戰台北臺產，兩隊上演投手大戰，台中虎潘玉玲7局無失分，完封對手，台中虎也以1:0險勝。台北臺產先發投手林盈馨今天主投4局無失分，被打2安打，飆出5次三振。

不過6局下台中企聯虎利用陳雨庭敲出內野安打，加上劉瑄右外野安打推進，黃佩真敲出三壘強襲球，順利護送分數回本壘，也是全場唯一得分。潘玉玲越投越穩，全場只被敲出5支安打，2保送，無失分拿下勝投，許芷瑜則是吞下敗投。

2日賽事第二場，福添福嘉南鷹出戰新世紀黃蜂，原本可能是一場不分軒輊的比賽，不過嘉南鷹利用「大砲」江慧娟轟出3分砲帶領下，終場全隊16支安打拿下13分，以13:1贏球。

新世紀黃蜂今天推出王牌魏亦庭先發，但是她首局就遇到亂流，先被張嘉芸敲出適時安打失分，之後一、三壘有人局面，江慧娟轟出中外野全壘打，一棒扛出3分彈，讓嘉南鷹取得4:0領先。

嘉南鷹3局下火力再度爆發，滿壘狀況下，李思詩一棒打回3分清壘，何欹璠、陳喜晏、楊依婷又連續安打再下2分，江慧娟、林志霙單局雙安，一口氣海灌7分奠定勝基。

新世紀黃蜂只有靠2局上重砲陳詩婷開轟避免被完封，賽後MVP也由江慧娟拿下。

台北臺產今天在第三場賽事出戰新北凱撒，結果靠著先發投手林盈馨完投7局失2分，加上狂飆8次三振帶領下，終場以7:2贏球，她也拿下賽後MVP。

台北臺產此役首局就攻勢不斷，謝雅琪、張詠琦連續安打上壘，林沛昀敲出三壘滾地球形成暴傳，加上邱鈺然中外野安打，先拿2分領先。

沒想到臺產攻勢凌厲，吳亭葳又敲出中外野安打追加分數，單局台北臺產就拿下4分遙遙領先。

不過新北凱撒首局也靠陳家宜開轟扳回一城，並在3局下由樂育軒敲出三壘安打，蘇奕璇敲出高飛犧牲打追分。

台北臺產攻勢2局上又起，黃語嫣中外野安打追加分數，加上次局賴巧綺敲出三壘內野安打上壘後，再利用林沛昀中外野穿越安打拿到保險分。

林盈馨在第一場就投出4局無失分好投，第二場比賽他完投7局，被打4支安打，在3局後就順利封鎖凱撒打線，拿下單場MVP。

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