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魏華萱透露，2007年看完電影《練習曲》後非常感動，在友人的鼓勵下完成環島，卸下主播光環後也找到人生第二個春天。「單車達人」魏華萱領騎遊程僅限量3團，9天挑戰型環島團走訪高美濕地、登上氣勢雄偉的牡丹水庫，走在壩頂觀景區俯瞰石門村風光，還有近期相當熱門全長7.2公里的鹿野龍田綠色隧道、在中央山脈與海岸山脈的包圍下，乘著海風暢遊花東縱谷，還能入住知本及礁溪等知名溫泉飯店。
考量上班族不能一次請太多假，還有3天運動型花東團，除了池上天堂之路及伯朗大道的金城武樹之外，前往祕境「織羅部落」體驗原住民文化順道品嚐部落風味餐，以及前往大坡池，沿著環圳自行車道騎乘感受悠閒氣氛。另外也有花東山海戀3日行程，除了騎乘台11縣湛藍公路外，走訪比西里岸部落、八嗡嗡部落等祕境外，還會前往蓮縣光復鄉的拉索埃湧泉，體驗無人工、湧泉與野溪交流的斧鑿刻痕，藍靛色的「第一泉」也被暱稱為「藍色的眼淚」。此外，報名行程更贈送超值禮包，包括專屬車牌、行動電源等。
在享受精彩的行程之餘，若是銀髮族或對自己體力較有疑慮時，行程中都可以加購租借電輔車（E-bike）、平把公路車減輕身心負擔，保母車也會隨時提供豐富的補給備品，協助處理騎行中遇到的各種困難。再加上魏華萱運用過去累積的環島和外景主持經驗帶動氣氛，分享在地故事與風土人情，如此獨特的客製化行程，將化為深度的五感體驗，讓大家一路歡樂的騎乘，輕鬆享受行程的美好。
行程連結：https://reurl.cc/q11k4R
這篇文章 環島旅遊｜美女主播魏華萱達人帶路 單車環島深度慢遊 最早出現於 行遍天下旅遊網