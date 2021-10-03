巴西數以萬計民眾上街抗議　要求彈劾波索納洛

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法新社和路透社報導，示威民眾除嚴厲批評右翼總統波索納洛疫情處置失當，也抗議通貨膨脹和燃料價格高漲。COVID-19在巴西奪走近60萬人生命。
數以百計民眾遊行穿越里約熱內盧中央坎德拉里亞（Candelaria）一帶，邊走邊高喊著「波索納洛下台」，這幾個字也被印在大型標語橫幅上。
69歲退休教授席蒙斯（Elizabeth Simoes）向法新社表示：「我們會讓他下台。現在街頭上的民眾正在施壓議員，讓他們發起彈劾。」
聯邦眾議院已收到逾百件彈劾波索納洛的請求，不過身為波索納洛政府盟友的眾院領袖里拉（Arthur Lira），迄今尚未受理任何一件。
最高法院已下令針對波索納洛和他的幕僚展開數項調查，包括散布不實訊息。
在聖保羅，成千上萬民眾今天下午聚集在市中心包利斯塔大道（Paulista Avenue），在場的包括2022總統大選參選人葛梅斯（Ciro Gomes）。
中間偏左的葛梅斯表示：「波索納洛正一手摧毀國家經濟。他讓巴西在國際社會蒙羞，他必須對疫情造成近60萬巴西民眾病故一事負責。」
根據當地媒體統計，巴西27州中有24州84個城市出現抗議活動，包括14州首府。
今天的示威是對波索納洛支持者9月7日發起的集會做出回應。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1101003