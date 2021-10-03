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巴西數以萬計民眾上街抗議　要求彈劾波索納洛

▲巴西全國各地數以萬計民眾今天走上街頭，再度就COVID-19疫情因應和其他議題要求不得民心的總統波索納洛下台。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西全國各地數以萬計民眾今天走上街頭，再度就COVID-19疫情因應和其他議題要求不得民心的總統波索納洛下台。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-03 12:45:22

（中央社里約熱內盧2日綜合外電報導）巴西全國各地數以萬計民眾今天走上街頭，再度就COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因應和其他議題要求不得民心的總統波索納洛（Jair Bolsonaro）下台。

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大批人群聚集在里約熱內盧、聖保羅、巴西利亞和數十個其他城鎮和城市，是「波索納洛下台全國運動」（Bolsonaro Out National Campaign）的一部分。這項運動獲十多個左翼政黨和勞工團體支持。

法新社和路透社報導，示威民眾除嚴厲批評右翼總統波索納洛疫情處置失當，也抗議通貨膨脹和燃料價格高漲。COVID-19在巴西奪走近60萬人生命。

數以百計民眾遊行穿越里約熱內盧中央坎德拉里亞（Candelaria）一帶，邊走邊高喊著「波索納洛下台」，這幾個字也被印在大型標語橫幅上。

69歲退休教授席蒙斯（Elizabeth Simoes）向法新社表示：「我們會讓他下台。現在街頭上的民眾正在施壓議員，讓他們發起彈劾。」

聯邦眾議院已收到逾百件彈劾波索納洛的請求，不過身為波索納洛政府盟友的眾院領袖里拉（Arthur Lira），迄今尚未受理任何一件。

最高法院已下令針對波索納洛和他的幕僚展開數項調查，包括散布不實訊息。

在聖保羅，成千上萬民眾今天下午聚集在市中心包利斯塔大道（Paulista Avenue），在場的包括2022總統大選參選人葛梅斯（Ciro Gomes）。

中間偏左的葛梅斯表示：「波索納洛正一手摧毀國家經濟。他讓巴西在國際社會蒙羞，他必須對疫情造成近60萬巴西民眾病故一事負責。」

根據當地媒體統計，巴西27州中有24州84個城市出現抗議活動，包括14州首府。

今天的示威是對波索納洛支持者9月7日發起的集會做出回應。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1101003

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