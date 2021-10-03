朱立倫挺刪Q諷「3零」　陳柏惟：主席沒別事可做嗎

國民黨主席當選人朱立倫今（ 3 日）到台中進行「刪Ｑ」街頭宣講，呼籲民眾支持罷免台灣基進黨立委陳柏惟，並諷刺陳柏惟是零顆星、零提案、零通過的「 3 零立委」，還支持年輕人吸大麻。陳柏惟則以「世上還有比說謊更重要的事」回應朱立倫。

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朱立倫上午在烏日市場拿著大聲公要大家「唾棄支持年輕人吸大麻的立委」，國民黨中部立委楊瓊瓔、謝衣鳳及雙北議員葉元之、羅智強、鍾沛君、游淑慧等人陪同掃街，宣傳10月23日的罷免投票，前立委顏寬恆雖早早到場，低調在站在一旁不搶鏡頭。

朱立倫強調，地方民眾自發性發起「刪Ｑ」罷免不適任立委，但他覺得叫「 3 零行動」更適合，因為陳柏惟是在國會評鑑拿到零顆星、零提案、零通過的「 3 零立委」，在地方服務部份，對於台中人最關心的用肺發電毫不用心，還主張通過大麻合法化、讓很多年輕人吸大麻，「刪Ｑ行動」已是反毒與大麻的對決。

朱立倫舉與陳柏惟同在立院國防委員會、獲評鑑六顆星的劉建國為例，呼籲蔡英文總統想清楚，如果站在「 3 零立委」這邊，是對所有民進黨認真表現的立委最大的諷刺，難道蔡主席也希望大麻合法化嗎？

▲近來瘦身有成的顏寬恆（紅圈處），低調參與刪Q行動。 （圖／記者顏幸如攝影，2021.10.03）

罷免投票進入倒數二十天，陳柏惟陣營決定直球對決，民進黨也陸續投入資源。今上午朱立倫在烏日菜市場掃街挺刪Ｑ的同時，中台灣教授協會號召百位學者在霧峰區發起「支持青年參政 力挺優秀立委」座談會，民進黨立委林靜儀、莊競程、立議員陳世凱到場聲援；下午由小英之友會發起「挺民主台灣 反罷免柏惟」座談會，由立法院副院長蔡其昌、立委何欣純、民進黨台中市黨部主委李天生參與，展現綠營力挺的決心。

對於朱立倫的指控，陳柏惟強調：「用反射神經想，也知道提案數零不是事實，從這陣子舖天蓋地的抹黑、亂槍打鳥的飽合式無差別攻擊，企圖癱瘓現任立委在國會的表現，國民黨做做法，受傷的是台灣民眾，每天都要去辨別各種謠言，台灣難道沒更重要的事要做了嗎？」

▲民進黨陳世凱（左起）、莊競程、林靜儀出面力挺陳柏惟。 （圖／記者顏幸如攝影，2021.10.03）

民進黨台中市議員陳世凱說：「朱立倫全力打擊青年參政，把國民黨全黨拉進來打一人，我們不禁要問，這會不會是顏清標整個家族支持朱立倫參選主席的利益交換？」他呼籲朱立倫身為最大在野黨主席，格調要注意一下：「罷免過程除了很惡霸，還用假訊息來抹黑柏惟，現在台中第二選區的成為利益交換的平台，國民黨為了一個家族的利益勞師動眾、要讓國家花多少錢？」

民進黨立委莊競程說，自己常和陳柏惟在第一班北上的高鐵相遇，他的認真問政在立院有目共睹。

前民進黨立委林靜儀醫師說，陳柏惟單槍匹馬來到台中，挑戰一個要穿防彈背心的選區，在立院，基進黨只陳柏惟一席立委，法案通過的部份，很多時候必須與民進黨協商，這是大家都知道的事，國民黨玩弄數字遊戲，卻不敢講陳柏惟是質詢率百分之百的立委，更不敢提國民黨的前立委，任內質詢比例不到一半，預算零刪減。