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姜婷恩攻守美技　江慧娟連2場開轟嘉南鷹13連勝

▲嘉南鷹大砲江慧娟轟出陽春砲。　（企業女壘提供）
▲嘉南鷹大砲江慧娟轟出陽春砲。　（企業女壘提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-10-04 00:42:53

2021企業女子壘球聯賽例行賽（3）日在台北青年公園棒球場進行二場賽事，首場由新北凱撒以9:5擊敗新世紀黃蜂，讓黃蜂吞下2連敗，第二場賽事則由福添福嘉南鷹以2:0擊敗台中企聯虎，拿下13連勝。

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首場賽事前，企業女壘聯賽也獲得體育署代理署長林騰蛟蒞臨指導，他也為女壘開出好球，並希望大家持續支持企業女子壘球聯賽。林騰蛟表示：「「企業女壘聯賽就是最好的觀察機會，透過協會努力舉辦，可以讓球員展現出實力，利用女壘聯賽，可以了解球員狀況，進而組成代表隊前進明年亞運。」

而林騰蛟也認為，接下來規劃，會先組成亞運培訓隊，然後進駐國訓中心，體育署也會提供經費，若之後需要任何協助，體育署也會全力幫忙。

2021企業女子壘球聯賽首場比賽由新北凱撒勇士出戰新世紀黃蜂，兩隊演出打擊混戰，不過新北凱撒姜婷恩敲出雙安貢獻2打點，加上分別有兩次美技接殺，也幫助新北凱撒以9:5贏球，送給黃蜂2連敗。

企業女壘聯賽已經進入尾聲，本周新北凱撒周六賽事不幸落敗，不過周日賽事全隊回神，貢獻14支安打，加上翁子晴後援4局無失分，終於順利贏球。

兩隊先發投手都被狙擊，首局陳家宜獲保送後，姜婷恩利用野手選擇上壘，林晏婷也敲出內野安打，老將潘慈惠、孫渝評連續安打攻下2分領先。

而女黃蜂也在1局下靠著陳詩婷的右外野安打追回1分，4局上新北凱撒大爆發，蘇奕璇、楊安淇敲安後開啟攻勢，2出局後，姜婷恩一支左外野適時安打又送回2分，林晏婷中外野安打又追加分數，潘慈惠一棒左外野安打再追加分數，單局新北凱撒就拿下5分。

沒想到下半局陳詩婷又敲出二壘安打帶動攻勢，滿壘狀況下池亦庭、顏綺翾連續獲保送追分，潘竹瑜適時安打，再讓比數來到7:5。

不過5局上陳家宜、林晏婷再度連線發威，而姜婷恩分別在3局沒收潘竹瑜的深遠飛球，加上5局又沒收陳詩婷全壘打前飛球，榮獲單場MVP，終場新北凱撒就以4分之差贏球。

企業女子壘球聯賽3日第二場賽事，福添福嘉南鷹再度迎戰台中企聯虎，「暴力鷹」靠著兩大先發邱安汝、柯夏愛聯手7局完封對手，加上「大砲」江慧娟連2場開轟，幫球隊延續13連勝。

台中虎潘玉玲昨日表現出色，順利演出完封勝，不過這場她主投3局僅失1分，表現也不錯，可惜邱安汝表現更出色，她主投3局無失分，只被打3安打，2次三振，柯夏愛更穩定，4局飆出5次三振，拿下勝投。

這場關鍵在第一局，邱安汝先對陳雨庭送出保送，被陳安心、劉瑄連續安打攻佔滿壘。不過邱安汝老神在在，先讓石佳青敲出游擊飛球出局，連續三振黃佩真、林倢妤，順利度過難關。

嘉南鷹打線首局就靠江慧娟連續2場開轟，並敲出右外野全壘打先馳得點，第二局張嘉芸敲安後，何欹璠敲出內野安打，陳喜晏高飛犧牲打再下一城。

嘉南鷹江慧娟、葉好芳、何欹璠都有雙安演出，江慧娟也榮獲單場MVP，她說：「打擊上的策略要去做改變，針對不同的球隊，配球也會改變，而我就是選擇靠慢的或是快的去打。」

江慧娟也透露，看到越好打的球，越會想去打，但是看到球的延伸，擊球點夠好，就不用刻意去揮，反而可以開轟。

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