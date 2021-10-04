「肝指數」爆表是因為「吃太好」跟「玩太開」？ 醫師：不安全性行為恐增肝炎風險

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張學豪醫師說明，一般情況之下，熬夜與猛爆性肝炎關係不大，但是身體休息不夠充足時，肝臟無法獲得足夠血流，的確可能造成「肝指數」上升。所謂肝指數上升，是指肝細胞受損後，GOT與GPT等酵素會流進血液中，當抽血檢測發現酵素數值上升，通常即代表肝臟發炎。
張學豪醫師表示，若驗出肝指數上升，應先確定是否為B型肝炎或C型肝炎肝帶原，再來則是確認是否有脂肪肝問題。脂肪肝的常見原因，包括酗酒、肥胖、高血脂、血糖控制不佳、愛喝手搖飲料、油炸物、缺乏運動等等情況。一旦確定有脂肪肝問題，必須從生活作息、飲食控制開始改變，並輔以適度運動改善身體狀態。
肝病原因大不同？ 年輕人「玩太開」與A型肝炎有關？
張學豪醫師說明，在國人最常見的肝病原因中，病毒性肝炎的B型肝炎、C型肝炎已有藥物可治療，呼籲民眾積極接受檢查並及早處置。脂肪肝則與飲食西化、精緻化有關，適當減重與調整飲食，能起到一定程度的改善。
不過，較少受到民眾注意的A型肝炎，其實在年輕族群的發生比例有上升趨勢，可能與不安全性行為及多重性伴侶較有關係。最後，親密接觸，免疫系統失衡或免疫力降低，也可能讓巨細胞病毒、皰疹病毒有機可乘，造成肝炎發生。
不想爆肝變肝病三部曲 平日做好護肝３動作
張學豪醫師建議，要預防肝臟疾病發生，日常生活中建議養成3種「護肝習慣」，讓肝臟機能維持健康狀態：
1. 調整日常作息、不讓肝指數有上升的機會。
2. 調整飲食習慣，避免高熱量飲食，降低脂肪肝風險。
3. 保持安全性行為，防止Ａ型肝炎在性伴侶之間傳播。
張學豪醫師指出，肝臟對人體而言是非常重要的器官，常言「肝若好人生是彩色的」，確實有其道理。肝臟功能受損時，身體解毒及新陳代謝都可能受到嚴重影響。
如果加上長期酗酒、暴飲暴食等不良習慣，還可能導致「肝癌三部曲」──肝炎、肝硬化、肝癌的發生，屆時要再恢復肝臟健康恐是困難重重。醫師提醒，培養良好習慣，維持健康飲食與運動，是保護肝臟健康、免於「爆肝」風險的最好方式。