5日斷食」瘦超快 代價是「膽結石」上身？ 醫師點名高風險族群勿亂試

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張學豪醫師解釋，膽汁由肝臟細胞分泌，平時會存在膽囊裡，就像一座蓄水池，若膽汁長時間處於不流通狀態，就易形成膽結石。醫師提醒，吃飯時間過短、長時間禁食等習慣，會增加膽結石機率。暴飲暴食則會讓膽汁急速分泌與收縮，導致膽囊功能失衡，容易引起膽結石問題，三餐不定時、不定量者尤須特別注意。
太常攝取不健康不當的飲食內容，也是形成膽結石的原因之一。張學豪醫師表示，平時習慣吃高油、高糖或高膽固醇食物，會增加膽固醇性結石的風險。如果本身又屬於膽結石高風險族群，例如中高年齡族群、肥胖患者、喜歡吃油炸食物、三餐不正常、水喝太少或缺乏運動者、女性，更應注意維持良好作息與飲食型態，以降低膽結石發生。
切掉膽囊就不會有膽結石發生？ 生活習慣不改善仍有機會復發
張學豪醫師提醒，常見的膽結石症狀包括上腹痛、右上腹痛。患者容易以為是胃炎，胃食道逆流或消化不良，因而忽略症狀、甚至錯過治療的黃金時間。醫師表示，當膽結石造成症狀，引起膽囊炎、甚至膽道阻塞導致膽管炎時，可能須透過微創手術進行膽囊摘除。不過手術之前，必須衡量病人的年紀及身體狀況，再決定治療方式。
張學豪醫師提醒，接受膽囊手術後，肝臟仍會繼續分泌膽汁，倘若未改善生活習慣，不只可能出現膽結石復發，肝外的膽道、膽管也可能有結石風險。每年約有5%的膽結石患者產生症狀，曾發生膽結石症狀者，復發機率更高，且常在一年內再發生症狀。
張學豪醫師表示，曾有膽結石患者，不改以往大吃大喝、下班喝酒應酬等習慣，結果腹部疼痛難耐，急診就醫後才發現不僅膽結石合併膽囊發炎，還併發胰臟炎，甚至出現腎衰竭和呼吸困難，最後送進加護病房，住院治療近一個月才出院。
張學豪醫師認為，要預防膽結石發生，最好的方法是養成良好飲食習慣、避免高膽固醇、油膩的食物，平時多運動、多喝水，更重要的是定期接受超音波檢查，一旦有異常情況則及早治療。醫師提醒，家族有膽結石病史者，且有肥胖、血液疾病、血糖問題、酒精性肝病等等症狀，應定時接受肝膽檢查。
「5天斷食」瘦超快有代價？ 當心膽結石和食道癌風險
近期網路盛行「5天斷食挑戰」，不少網路紅人親身實測，據說能幫助體重下降甚至減少體脂肪。然而，長期間沒有正常進食，是否會影響肝臟正常分泌膽汁的功能？張學豪醫師表示，過度節食的確會增加膽結石風險。劇烈減重時會使脂肪細胞迅速消耗代謝，血中膽固醇濃度容易起伏不定，導致膽固醇性膽結石的機率上升。
張學豪醫師提醒，本身有膽結石、慢性胃炎、胃食道逆流、消化道潰瘍患者，較不適合進行所謂的「5天斷食法」，因為在人體空腹時，胃酸仍在運作且可能分泌過多，對於本來有胃部疾病、胃酸逆流患者，容易造成不適甚至胃發炎、胃黏膜病變。醫師提醒，長期胃食道逆流會增加黏膜病變與食道癌風險，需要格外注意。
張學豪醫師認為，5天斷食法雖能讓體重數字下降，但大部份流失的是水分及肌肉，並非最健康的減重方式，也不適用於所有人。單純斷食雖無礙於肝臟正常運作，但會影響胃與膽的健康。建議進行任何斷食方法之前，應先諮詢醫師或營養師。
另外，採用斷食法時，於進食期間仍要適當攝取維生素、蛋白質，以維持肝膽及身體各器官的機能。完全不攝取任何營養素，可能造成身體的未知傷害。