日式生吐司還在夯！本土品牌進軍微風超市快閃

日式生吐司風潮持續在台延燒，現在不止日本的品牌進駐，更有台灣業者赴日習藝的品牌爆紅，該品牌與微風超市合作，自10月起快閃至15日，每款吐司每日限量100份，品牌吐司特色為加入水果發酵的圖特香氣，另外還有加入鹹蛋黃、紅豆的迷你吐司也受到消費者喜愛！
記者黃仁杰／台北報導
2021-10-04 13:24:17｜2021-10-04 13:47:48
微風超市表示，店中店經營模式成功開啟，繼「林記海南雞飯」、「T . ME Cafe」、「豆日子」等名店進駐後，看準南山大樓上班族商機，微風南山10月迎來網路爆紅名店「和土司」快閃進駐，每天中午12點準時開賣，每款限量100份。
鍾情於日本吐司純粹的味道與口感，職人生吐司專門店「和土司」創辦人遠赴東京學藝，研發出結合台灣在地食材與搭配進口原物料完美比例的「台灣在地特色生吐司」，選用九州的鳥越製粉、法國發酵奶油、台灣小農鮮乳及龍眼蜜，完全不含任何化學添加物及防腐劑。
品牌店長羅慧娟表示，自家的生吐司以加入水果發酵而產生的獨特香氣為特色，不同的時節也會使用不同的水果，成為迪一無二的品牌特色，也在台灣的生吐司市場之中殺出一條血路。
微風南山表示，為歡慶店中店新品牌加入，「T.ME Café」、「林記 海南雞飯」共同響應活動，只要於快閃期間，憑和土司消費發票證明購買咖啡，或是選擇海南雞腿飯或海南雞腿飯套餐，立即享有買一送一優惠。
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