巷仔內／藍營新店區議員初選超熱門　恐牽民進黨選戰佈局

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連勝文辦公室發言人錢震宇表示，自己在新店居住10多年、有情感上的連結，也從事服務民眾的工作，老闆連勝文鼓勵他想清楚後就試試看；而新店人口數大幅成長，不僅交通遇到瓶頸、停車位不足，每每拖吊車滿街跑更引發民怨外，親子的公設不友善、綠地少，希望能讓新店成為三代共居好環境。
地方人士認為，經常在藍營活動場合擔任司儀的李珮媜，親和力、人脈廣且熱心助人為其優勢，同時也是雙和地區「五年級同學會」的執行總幹事，活耀於雙和地區的她，其實算深坑、石碇的在地人；此外，李珮媜又剛高票當選國民黨第21屆的全國黨代表，對於爭取國民黨下屆市議員的提名，加分不少。
地方人士說，從媒體人轉入政壇的錢震宇，爺爺跟隨國民政府軍與中共作戰，一路從中國雲南、泰國、緬甸到台灣，官拜上校退伍，為滇緬抗戰軍的後代；錢震宇的文筆好、口條佳，曾任國民黨智庫副發言人、青年發展基金會活動處長及聯合報、鉅亨網的記者，又是電視名嘴，相當有機會獲國民黨的提名。
地方人士分析，51年次李珮媜與洪秀柱相識長達2、30年，堪稱是洪秀柱最嫡系的子弟兵，加上親和力佳、社團經驗豐富、長期與基層有連結及人脈廣，並在臉書打出「媜愛新店 從❤️出發！」的口號，深根基層；但年紀、學歷及論述能力等方面較為不利，加上唐慧琳父親等因素，恐是李珮媜必須要面對的課題。
至於66年次錢震宇的優勢是年輕、學經歷豐富、論述能力強及知名度高，並以「軍公教代言人」自居，加上新北市議員第八選區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）的選民以軍公教為主，相當有優勢；不過長期都在台北市服務與活動、不擅傳統的組織動員，這是他必須克服的地方。