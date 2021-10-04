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巷仔內／藍營新店區議員初選超熱門　恐牽民進黨選戰佈局

▲政壇女俠之稱的國民黨籍新北市議員唐慧琳病逝後，目前包括李珮媜、錢震宇等藍營的人士都想補位。（圖／擷取唐慧琳臉書）
▲政壇女俠之稱的國民黨籍新北市議員唐慧琳病逝後，目前包括李珮媜、錢震宇等藍營的人士都想補位。（圖／擷取唐慧琳臉書）

記者陳志仁／特稿

2021-10-04 14:27:37

有政壇女俠之稱的國民黨籍新北市議員唐慧琳病逝後，目前包括李珮媜、錢震宇等藍營的人士都想補位，加上該區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）的基本盤藍大於綠，若初選過關者，大選當選的機率濃厚；不過，李、錢2人最後誰能脫穎而出，恐牽動地方派系的消長，及民進黨的選戰佈局。

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▲51年次李珮媜與新北深藍的政治人物交情都很好。（圖／李珮媜提供）
▲51年次李珮媜與新北深藍的政治人物交情都很好。（圖／李珮媜提供）
前國民黨主席洪秀柱秘書的李珮媜強調，她一直都在從事服務鄉親的工作，具備「雞婆、熱心」的特質，並透露其實每一屆都有人鼓勵她參選，上屆則全力輔選唐慧琳；這次她出來參選的目的，是希望凝聚新店人的共識，讓大家以新店為榮，及幫助原住民、新住民的婦女微創業，也謝謝洪秀柱的鼓勵與力挺。

▲66年次的錢震宇年輕、學經歷豐富、論述能力強及知名度高。（圖／錢震宇提供）
▲66年次的錢震宇年輕、學經歷豐富、論述能力強及知名度高。（圖／錢震宇提供）
連勝文辦公室發言人錢震宇表示，自己在新店居住10多年、有情感上的連結，也從事服務民眾的工作，老闆連勝文鼓勵他想清楚後就試試看；而新店人口數大幅成長，不僅交通遇到瓶頸、停車位不足，每每拖吊車滿街跑更引發民怨外，親子的公設不友善、綠地少，希望能讓新店成為三代共居好環境。

地方人士認為，經常在藍營活動場合擔任司儀的李珮媜，親和力、人脈廣且熱心助人為其優勢，同時也是雙和地區「五年級同學會」的執行總幹事，活耀於雙和地區的她，其實算深坑、石碇的在地人；此外，李珮媜又剛高票當選國民黨第21屆的全國黨代表，對於爭取國民黨下屆市議員的提名，加分不少。

地方人士說，從媒體人轉入政壇的錢震宇，爺爺跟隨國民政府軍與中共作戰，一路從中國雲南、泰國、緬甸到台灣，官拜上校退伍，為滇緬抗戰軍的後代；錢震宇的文筆好、口條佳，曾任國民黨智庫副發言人、青年發展基金會活動處長及聯合報、鉅亨網的記者，又是電視名嘴，相當有機會獲國民黨的提名。

地方人士分析，51年次李珮媜與洪秀柱相識長達2、30年，堪稱是洪秀柱最嫡系的子弟兵，加上親和力佳、社團經驗豐富、長期與基層有連結及人脈廣，並在臉書打出「媜愛新店 從❤️出發！」的口號，深根基層；但年紀、學歷及論述能力等方面較為不利，加上唐慧琳父親等因素，恐是李珮媜必須要面對的課題。

至於66年次錢震宇的優勢是年輕、學經歷豐富、論述能力強及知名度高，並以「軍公教代言人」自居，加上新北市議員第八選區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）的選民以軍公教為主，相當有優勢；不過長期都在台北市服務與活動、不擅傳統的組織動員，這是他必須克服的地方。
 

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