國寶漆藝大師王清霜百歲 蔡其昌贈「藝門翹楚」匾額暖壽

台灣漆藝家王清霜藝師（ 1922 ）出生於台中神岡，現居住於南投草屯，自十六歲起投入漆藝至今，一生專注精進漆藝技術，推廣漆藝教育與漆藝創作，以繁複的高蒔繪技法著稱。立法院副院長蔡其昌 3 日與台中市議員王立任、施志昌等人至住所致贈「藝門翹楚」匾額，慶賀王清霜藝師即將到來的百歲大壽。

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蔡其昌表示，王老師是我的偶像，更是台灣文化界的國寶、重要的資產。王老師一生致力於漆藝創作與教育推廣，雖然年事已高，但依然持續創作中，其家族後代也投入漆藝創作，一門豪傑是台灣重要的漆藝世家。十分喜愛王老師的作品，他所創作的蒔繪漆畫，一進門就讓大家沉浸在漆彩世界，代表立法院祝福王老師百歲生日快樂，王家的漆藝作品能夠再造顛峰。

議員王立任說，王清霜老師是台灣最早前往日本習藝，將漆藝帶回臺灣的藝師，更是本土漆器產業的重要推手，他的藝術成就有目共睹，更將其所擅長之漆工藝難度最高的「蒔繪」技法傳習予藝生，其成就獲得各界肯定， 2010 年成為國家登錄重要傳統工藝的第 1 位人間國寶，又在 2014 年榮獲第三屆國家文化資產保存獎，他的一生等同臺灣漆藝百年發展史。

施志昌議員也提到，王清霜老師「擇一事，執一生」精神，值得所有人學習，除了為王老師暖壽外，更肯定他在台灣漆藝界的偉大貢獻。