國寶漆藝大師王清霜百歲 蔡其昌贈「藝門翹楚」匾額暖壽

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蔡其昌表示，王老師是我的偶像，更是台灣文化界的國寶、重要的資產。王老師一生致力於漆藝創作與教育推廣，雖然年事已高，但依然持續創作中，其家族後代也投入漆藝創作，一門豪傑是台灣重要的漆藝世家。十分喜愛王老師的作品，他所創作的蒔繪漆畫，一進門就讓大家沉浸在漆彩世界，代表立法院祝福王老師百歲生日快樂，王家的漆藝作品能夠再造顛峰。
議員王立任說，王清霜老師是台灣最早前往日本習藝，將漆藝帶回臺灣的藝師，更是本土漆器產業的重要推手，他的藝術成就有目共睹，更將其所擅長之漆工藝難度最高的「蒔繪」技法傳習予藝生，其成就獲得各界肯定，2010年成為國家登錄重要傳統工藝的第1位人間國寶，又在2014年榮獲第三屆國家文化資產保存獎，他的一生等同臺灣漆藝百年發展史。
施志昌議員也提到，王清霜老師「擇一事，執一生」精神，值得所有人學習，除了為王老師暖壽外，更肯定他在台灣漆藝界的偉大貢獻。
王清霜，1922年出生於台中神岡，高中就讀私立台中工藝專修學校，畢業時因成績優異，受校長推薦至國立東京美術學校（今東京藝術大學）進修。結業回國後，於1952年受南投縣長邀請，與顏水龍創立南投草屯創設「南投縣工藝研究班」（今國立臺灣工藝研究所）。王清霜致力於漆藝創作與教育推廣，至今已持續逾80年，其家族後代也成為台灣重要的漆藝世家。