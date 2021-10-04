北市KTV復業有變數？柯文哲：經濟部至今未發防疫指引
依照中央防疫指揮中心9月27日所公布的相關內容，全台的KTV等四大娛樂行業，將於明（5）日開放重新營業，不過台北市方面似乎還有變數。今日下午的北市防疫記者會中，台北市長柯文哲表示，由於經濟部至今尚未公布「場所防疫管理措施指引辦理」，因此還無法發給業者復業同意書。但柯文哲也向業者喊話，只要經濟部指引一出，「你送申請過來，最快當天可以讓你復業。」
記者丁上程／台北報導
2021-10-04 16:09:58｜2021-10-04 16:10:12
柯文哲表示，中央在上個月有宣布KTV等四大娛樂行業，將於10月5日重新開放營業，不過公布的通則中有寫道：依經濟部將公布之相關各場所防疫管理措施指引辦理。「不過我們一直去問經濟部，問到現在經濟部都還沒公布。」柯文哲說，雖然北市府已經有相關準備，但仍舊不知道經濟部的指引內容，換言之也無法讓業者進行復業。
不過柯文哲也安撫業者別擔心，「只要指引一出，業者將防疫計畫送到市府，我已經交代過，快的話當天就會發同意書給你。」柯文哲表示，也不知道經濟部何時會發出指引，「我猜也許三更半夜會發出來。」
台北市副市長黃珊珊也補充說明，表示在指揮中心公布相關內容後，就有邀集業者進行討論，現階段會要求業者「在包廂門口也要設立QRcode」，讓民眾以包廂為單位掃描實聯制，未來若有疫情產生，也能進行相關追蹤。此外，由於實聯制要透過手機掃描，若是民眾沒帶手機去KTV，業者有權力拒絕民眾上門消費。
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