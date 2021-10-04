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特企／原文會《kakudan時光機》連三年鍍金

▲原文會董事長-瑪拉歐斯、原文會執行長-瑪蓋丹、《kakudan時光機》製作人-恩樂‧拉儒亂 開心合影。（圖／資料照片）
▲原文會董事長-瑪拉歐斯、原文會執行長-瑪蓋丹、《kakudan時光機》製作人-恩樂‧拉儒亂 開心合影。（圖／資料照片）

本報訊

2021-10-04 16:18:58

第56屆金鐘獎(56th Golden Bell Awards) 頒獎典禮於日前在台北國父紀念館盛大舉行，財團法人原住民族文化事業基金會(以下簡稱原文會) 以《kakudan時光機》連續三年奪金，今年再抱回「兒童少年節目獎」及「兒童少年節目主持人獎」。

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原文會董事長瑪拉歐斯表示：「感謝評審委員們的肯定，原住民族電視台(以下簡稱原民台) 向來以外景節目為傲，總能帶給觀眾許多美好的原住民族文化，而今年受限於疫情的影響之下，《kakudan時光機》製作團隊依然維持優秀水準，呈現部落的真實風貌，我真的很感動；而製作人恩樂‧拉儒亂上台領獎時，以魯凱族族語的致詞，更另我為之榮耀，榮耀了原住民族文化及歷史傳承，我們希望未來能和政府爭取更多資源投入，讓台灣原住民族文化走向國際化」。

《kakudan時光機》製作人恩樂‧拉儒亂表示：「感謝我的家人、族人、朋友、製作團隊們，長期以來對我在原民台從事的這份工作，獻上我最大的感謝。長期以來的努力，在今天終於看到成果了，而且非常豐盛、甜美。也請族人們為我們的工作繼續祝福，因為我們常在各部落、不同族群的外景上，常會遇到各種不同族群的禁忌，請多為我們禱告，讓我們有更多力量去把更美好的文化分享在大家眼前，讓我們能透過影像傳播，帶給孩子更美好的未來」。

已拿下4座「兒童少年節目主持人獎」的Lan pao(薛紀綱) 則表示：「其實大家可以發現，一個節目裡一定要有製作人、企編、執行等，卻不一定要有主持人。但做節目對我來說，文化是最重要的一個環節，節目的成功雖不必在我，但我很榮幸今天能代表原民台上台領獎，替原民台爭取這份殊榮」。

《kakudan時光機》Kakudan一詞為台灣原住民排灣語，係「文化，慣習」的意思，希望可以從台灣原住民族雋永的文化，找到實踐的道路。本季是以原住民傳統的生活智慧引導出科普、環保等議題的重視，瞭解原住民族日常生活中的應用與自然和諧相處的智慧；今年11月《kakudan時光機》第五季也將要再強勢回歸，期待更多觀眾一起鎖定原住民族電視台 (CH16) ，一同看見原住民族文化的美好。

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