特企／原文會《kakudan時光機》連三年鍍金

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《kakudan時光機》製作人恩樂‧拉儒亂表示：「感謝我的家人、族人、朋友、製作團隊們，長期以來對我在原民台從事的這份工作，獻上我最大的感謝。長期以來的努力，在今天終於看到成果了，而且非常豐盛、甜美。也請族人們為我們的工作繼續祝福，因為我們常在各部落、不同族群的外景上，常會遇到各種不同族群的禁忌，請多為我們禱告，讓我們有更多力量去把更美好的文化分享在大家眼前，讓我們能透過影像傳播，帶給孩子更美好的未來」。
已拿下4座「兒童少年節目主持人獎」的Lan pao(薛紀綱) 則表示：「其實大家可以發現，一個節目裡一定要有製作人、企編、執行等，卻不一定要有主持人。但做節目對我來說，文化是最重要的一個環節，節目的成功雖不必在我，但我很榮幸今天能代表原民台上台領獎，替原民台爭取這份殊榮」。
《kakudan時光機》Kakudan一詞為台灣原住民排灣語，係「文化，慣習」的意思，希望可以從台灣原住民族雋永的文化，找到實踐的道路。本季是以原住民傳統的生活智慧引導出科普、環保等議題的重視，瞭解原住民族日常生活中的應用與自然和諧相處的智慧；今年11月《kakudan時光機》第五季也將要再強勢回歸，期待更多觀眾一起鎖定原住民族電視台 (CH16) ，一同看見原住民族文化的美好。