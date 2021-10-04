打兩劑疫苗可以不戴口罩？柯文哲：民眾要有能力自行判斷
新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，台北市長柯文哲日前也拋出「打過兩劑疫苗可以不用戴口罩」的說法，卻引發社會各界議論。對此柯文哲今（4）日下午也在北市防疫記者會上作出解釋，表示「就醫學上來講打過兩劑疫苗的人不用戴口罩，因為感染風險很低」，但重點在於民眾要對於風險管理有自我判斷的能力。
記者丁上程／台北報導
2021-10-04 16:30:17
「難道我們未來幾十年每天都要戴口罩嗎？」柯文哲表示，人類不可能永遠戴口罩下去，終究還是要處理。但柯文哲也強調，打完兩劑以後還是有可能會有突破性感染，「所以老百姓要對於風險管理有自我判斷的能力。」
柯文哲直言，如果國內沒有Delta病毒，就醫學上來講打過兩劑疫苗的人不用戴口罩，因為感染風險很低，有風險的時候再戴。剛剛說過戴口罩是為了保護自己或家人，保護我們的同伴，而不是怕罰款或者給人家檢查的，所以應該隨身攜帶口罩，然後該戴的時候就戴。
※【NOWnews 今日新聞
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