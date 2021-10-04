31歲康乃爾學霸　凌濤成國民黨史上最年輕文傳會主委

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黨內人士表示，許宇甄基層跑得勤，大大小小場合都親自出席，任內將雲林黨務帶得相當活潑，此次任命也有象徵提拔組發體系內表現傑出者、激勵組織體系的意涵。
文傳會主委兼黨發言人由凌濤出任，寫下百年黨史歷來數一數二年輕的一級主管紀錄。黨內人士指出，年僅31歲的凌濤，曾任青年團總團長暨中常委，於美國康乃爾大學取得碩士學位，歷經2012年總統選戰、2014新北市長選戰、新北市民政局歷練，處事細膩穩健，與媒體互動佳，讓議題攻防沒有空窗期。
黨內人士分析，任命凌濤出任一級主管，象徵朱立倫帶領的國民黨要對外傳達逐步培養新生代接棒的訊號，以充實國民黨人才斷層，廣納青年戰力，用實際行動對年輕世代與台灣社會宣示「年輕人在國民黨絕對是有機會的」。
黨內人士指出，邱大展曾任台北市政府財政局長，出任行管會主委更歷任三任黨主席，除深諳黨產官司訴訟的狀況外，對國民黨財務結構的問題與解方也都有詳實看法。
該人士表示，林奕華曾任台北市、新北市教育局長、青年事務委員會召集人，對青年議題與相關組織經營十分熟悉，未來將主掌青年儲備主管MA計畫，朝落實「連結社會力、連結年輕世代與時代思潮」的方向前進。
黃介正教授為國內知名戰略專家，深諳美中台關係，曾任駐美代表處諮議、陸委會副主委、美國多所重要國關智庫研究員，是國內極少數同時具備深厚對美與對中國大陸經驗的專家，將為國民黨開展對外關係佈局。
林祖嘉是國內著名的經濟學者，曾任國發會主委、陸委會副主委等職，黨內人士指出，林具備經濟學背景並兼具實務經驗，凸顯出國民黨現階段身為在野黨的兩岸交流重點，將聚焦在民間社會力交流與經貿服務工作。
面對黨內改革與重拾深藍族群的信任，季麟連上將接任黃復興黨部主委可說是眾望所歸，季麟連上將目前也為中央軍事院校校友總會會長，不但軍中資歷完備，朱的任命應是思考借重其威望襄助退除役軍人黨務發展與權益保障。