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31歲康乃爾學霸　凌濤成國民黨史上最年輕文傳會主委

▲凌濤成為國民黨史上最年輕文傳會主委（圖／朱立倫辦公室提供）
▲凌濤成為國民黨史上最年輕文傳會主委（圖／朱立倫辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-10-04 17:17:35｜2021-10-04 17:29:46

國民黨主席當選人朱立倫今（4）日發布黨務人事，31歲的朱辦發言人凌濤接任文化傳播委員會主任委員兼國民黨發言人，成為國民黨史上最年輕的文傳會主委。

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連跨三朝的邱大展則續任行政管理委員會主任委員，立法委員林奕華接任革命實踐研究院院長，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正為黨主席特別顧問兼國際事務部主任，國立政治大學經濟系教授林祖嘉為黨主席特別顧問兼大陸事務部主任，前海軍陸戰隊司令、退役二級上將季麟連黃復興主委員。

黨內人士表示，許宇甄基層跑得勤，大大小小場合都親自出席，任內將雲林黨務帶得相當活潑，此次任命也有象徵提拔組發體系內表現傑出者、激勵組織體系的意涵。

文傳會主委兼黨發言人由凌濤出任，寫下百年黨史歷來數一數二年輕的一級主管紀錄。黨內人士指出，年僅31歲的凌濤，曾任青年團總團長暨中常委，於美國康乃爾大學取得碩士學位，歷經2012年總統選戰、2014新北市長選戰、新北市民政局歷練，處事細膩穩健，與媒體互動佳，讓議題攻防沒有空窗期。

黨內人士分析，任命凌濤出任一級主管，象徵朱立倫帶領的國民黨要對外傳達逐步培養新生代接棒的訊號，以充實國民黨人才斷層，廣納青年戰力，用實際行動對年輕世代與台灣社會宣示「年輕人在國民黨絕對是有機會的」。

黨內人士指出，邱大展曾任台北市政府財政局長，出任行管會主委更歷任三任黨主席，除深諳黨產官司訴訟的狀況外，對國民黨財務結構的問題與解方也都有詳實看法。

該人士表示，林奕華曾任台北市、新北市教育局長、青年事務委員會召集人，對青年議題與相關組織經營十分熟悉，未來將主掌青年儲備主管MA計畫，朝落實「連結社會力、連結年輕世代與時代思潮」的方向前進。

黃介正教授為國內知名戰略專家，深諳美中台關係，曾任駐美代表處諮議、陸委會副主委、美國多所重要國關智庫研究員，是國內極少數同時具備深厚對美與對中國大陸經驗的專家，將為國民黨開展對外關係佈局。

林祖嘉是國內著名的經濟學者，曾任國發會主委、陸委會副主委等職，黨內人士指出，林具備經濟學背景並兼具實務經驗，凸顯出國民黨現階段身為在野黨的兩岸交流重點，將聚焦在民間社會力交流與經貿服務工作。

面對黨內改革與重拾深藍族群的信任，季麟連上將接任黃復興黨部主委可說是眾望所歸，季麟連上將目前也為中央軍事院校校友總會會長，不但軍中資歷完備，朱的任命應是思考借重其威望襄助退除役軍人黨務發展與權益保障。

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