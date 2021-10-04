桃園最強未來之星比賽亮點 平鎮高中明星游擊手曾子祐
平鎮高中隊長，目前擔任當家游擊手的曾子祐，常常在比賽中演出美技，他的未來夢想不但是打職棒，若有機會也想旅外，挑戰自己的極限，而他人品、球技都不錯，加上華麗守備，給人感覺就像是前洋基隊長吉特，而他可說是平鎮的「吉特」隊長。
記者吳政紘/桃園報導
2021-10-04 17:41:36
曾子祐曾入選U18中華培訓隊，在木棒聯賽也以4成以上打擊率拿下打擊獎，守備也是有一定水準，尤其他跟二壘曾勇傳組成的堅固防線，是平鎮高中在各大賽事征戰的黃金組合。
曾子祐認為自己在高中這階段，可以跟這些成棒好手，以及大學好手交手很興奮，因為青棒跟成棒就有一定落差，不過未來要往職棒邁進，自己也要具備這些能力。
「高三這一年在自己守備就有所加強，打擊也希望可以再度進步。」曾子祐將參加桃園最強未來之星賽事，他認為這是很高層級的比賽，「要進職棒，就要先過這關。」
而他也對於大學、成棒隊的挑戰有所準備，「畢竟想要去職棒，就要先適應，也可以說是提前習慣這些強度。」
眼看平鎮過去校友江坤宇、林靖凱，甚至近期的宋晟睿都表現出色，曾子祐未來也想在職棒有好成績，就要先證明自己身手。