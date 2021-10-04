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熊好券特約商家申請數低迷　柯文哲：還有四天局處會拚

▲針對熊好券預約商家申請數低迷一事，台北市長柯文哲4日信誓旦旦表示，距離活動開始還有4天，相信局處會拚的。（圖／台北市政府提供）
▲針對熊好券預約商家申請數低迷一事，台北市長柯文哲4日信誓旦旦表示，距離活動開始還有4天，相信局處會拚的。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-10-04 17:58:46

為了振興臺北市因為疫情大受影響的經濟活動，台北市政府日前規劃推出「熊好券」消費折抵券，一共100萬份，並且開放台北市內8萬多家業者登記成為熊好券特約商家。不過距離活動開跑僅剩4天，截至昨（3）日為止，僅不到4500家業者登記為特約商家。對此台北市長柯文哲今日被問到該狀況時，仍舊信心滿滿表示「距離8日還有4天，我相信他們（相關局處）會拚的。」

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民進黨台北市議員鍾佩玲在調閱資料發現，台北市政府表示有8萬家白名單店家，不過截至9月30日為止，加入熊好券店家覆蓋率3%；截至10月3日上午7點，店家數也僅4485家，覆蓋率5.6%，距離8日活動開跑也僅剩下4天時間，由於柯文哲日前掛保證，開跑店家數沒問題，撂話到時「一翻兩瞪眼」檢視局處績效，恐怕仍有些差距。

對此台北市副市長黃珊珊表示，目前北市最多的是零售業和餐飲業，加起來有7、8萬家，但目前登記較多的則是連鎖店，一家百貨公司就有千家專櫃。零售業因為較零散，分散在各個商圈，因此要透過商圈宣傳，預計10月8日第一波活動前仍會陸續上線，重點還是民眾要下載台北通抽票券以後消費。

記者也追問柯文哲，對於商家登記的進度是否滿意？對此柯文哲也回應，10月8日還沒到，還有4天，他們（相關局處）會拚的。

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