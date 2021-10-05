NOW早報／紐西蘭許可疫苗「加入高端」！接種2劑就可入境

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根據紐西蘭疾病預防控制中心（CDC）公告，17歲以上非紐西蘭公民自今年11月1日起，必須接種完整2劑疫苗，且須向航空公司、海關出示疫苗接種證明才可入境。而公告亦強調，民眾需於抵達紐西蘭至少14天前，接種完成2劑核准疫苗才可入境。
根據官網的批准疫苗清單中，迄今已核准22款COVID-19疫苗，其中包含輝瑞（BNT）、莫德納、嬌生、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、科興、國藥等，目前國產疫苗高端也在其中。而高端疫苗資訊頁面中，顯示「獲得一個國家（台灣）的批准」，並於2個國家（台灣、越南）進行試驗。
今日天氣／全台天氣晴朗！好天氣持續到週三晚間
中央氣象局今（5）日表示，今天天氣與昨天相似，白天各地氣溫仍落在32度到36度，而在迎風面的東半部地區還是偶有水氣移入帶來短暫陣雨機會，相似的穩定天氣預估可以持續到週三白天，週三晚起到週四東部外海的水氣將有逐漸增多的趨勢，最主要的原因是，目前在菲律賓附近的熱帶擾動進入南海並且逐漸發展起來。
10／5至18日維持二級！這些地方免戴口罩 餐飲業也鬆綁
考量國內疫情已趨緩並且穩定控制，經與相關單位溝通討論及評估後，中央流行疫情指揮中心（4）日宣布，自10月5日至10月18日維持疫情警戒標準為第二級。
指揮中心強調，部分場所符合主管機關防疫管理規定得開放，請遵循相關規範或指引，其中包含電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（自助式KTV及電話亭式KTV）、桌遊、麻將休閒館營業場所；宗教祭祀部分，有條件開放進香團、餐會活動，而宗教祭祀場所入座，不限梅花座；餐飲部分，內用不限隔板或1.5公尺間距，宴席開放離桌進行敬酒（茶）等社交互動，同時放寬桌菜、自助式餐廳取菜方式；超商方面，茶葉蛋、關東煮等熟食不限由工作人員服務方式販售；最後，電視主播製播新聞如能與其他工作人員均保持適當社交距離，得於正式拍攝時不戴口罩。
指揮中心說明，5日起，開放部分情形者，得於戶外免戴口罩，首先為農林漁牧工作者，於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作，無須戴口罩，但應隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離；於山林（含森林遊樂區）、海濱活動，無須戴口罩，惟應隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離；上述情形如有人潮聚集或與他人共同工作、活動等無法保持社交距離之場合，仍應戴口罩；另外，主管機關另有規定者，依其規定辦理。
指揮中心指出，仍須關閉場所，包含歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、理容院（觀光理髮、視聽理容）等；除上述例外情形外，外出仍應全程佩戴口罩、實聯制、保持安全社交距離；營業場所及公共場域仍應執行人流控管或總量管制；集會活動人數上限亦維持原有規定。
福原愛拜拜！江宏傑緊抱「同居新歡」 恩愛閃照曝光
江宏傑在今年7月正式與福原愛結束近5年婚姻，恢復單身的他把重心放在事業上，積極復工。日前他出席金鐘獎頒獎典禮，帥氣模樣擄獲男女粉絲的心，沒想到其實早有人搶先成為了江宏傑的同居人，還曬出閃照，引起討論。
江宏傑在金鐘獎結束後曬出當天的照片，立即有許多演藝圈好友留言，小杰（廖允杰）稱讚「吃手手也帥」；就連周予天都「凍未條」向江宏傑告白：「要不要跟我演BL？」忙著把江宏傑「佔為己有」，不過其實早就有人捷足先登成為了江宏傑的同居人，那個人就是林敬倫。
林敬倫與江宏傑近期一起參與錄製新實境節目中，節目中兩人開啟「同居生活」，林敬倫也在IG貼出與江宏傑的「親密照」，照片中林敬倫騎著機車，江宏傑坐在後座小鳥依人的把頭放在林敬倫的肩膀上，手則是環抱在對方腰間。網友看到後在該則貼文下留言：「不知道該羨慕前面的人，還是羨慕後面的人，都好羨慕喔」、「好閃」、「好羨慕你可以這樣被小傑抱」。
金鐘贏家《天橋》遭爆8成動畫「大陸製造」 公視回應了
戲劇《天橋上的魔術師》在今年金鐘獎表現亮眼，光是入圍就多達14項，最後抱走6項大獎，現場歡呼聲連連，不過近來該劇卻遭爆料有超過80%的特效，是由北京公司製作，且幕後人員都消失在製作名單上，在預告中還宣傳「台韓視效跨國合作」，對此，出品方公視也向《NOWnews今日新聞》做出回應。
今年金鐘評審之一、「夢想動畫」創辦人林家齊（3）日在臉書上，先是肯定《天橋上的魔術師》獲獎，話鋒一轉，就直言對於幕後團隊名單的消失，感到十分不解：「現場負責視覺特效指導的宋威老師，以及這部劇負責超過80%特效鏡頭的北京諾華視創公司，都消失在製作名單上，身為後期特效製作的動畫師，我認為不應該因為任何原因，抹滅了這些工作人員應得的努力與鼓勵。」林家齊還爆料明明就是聘用大陸的動畫公司，卻以「台韓」合作來做宣傳：「這部作品並不是只有預告中，所宣傳的台韓視效跨國合作，主要負責場景特效製作的還是中國。」
對此，公視否認《天橋上的魔術師》80%的特效，由大陸團隊製作一事：「在製作細節上，公視尊重製作單位的規劃與調整，也肯定國際合作，可對產業帶來新的刺激與學習的機會，但並無80%特效由中國團隊製作一事。」強調該劇皆由台灣數百名影視專業人才參與執行。至於台韓合作部分，公視表示：「《天橋上的魔術師》為2018年公告的戲劇徵案，得標團隊原子映象公司原企畫案即提列韓、台團隊，公視內外評審也肯定跨國合作經驗的汲取。後因實際執行計畫調整，原韓國Digital Idea團隊，變更為4th Creative(奉俊昊導演合作公司)、M83，除原先台灣賞霖創藝，另增台北影業、轅年，加入台灣團隊。」
iPhone電池何時要換？答案曝光 官方認「4招」延長壽命
在台灣，使用iPhone的人非常多，而有使用iPhone的人肯定都會知道，當電池消耗到一定程度的時候，就必須要更換電池，否則就會面臨不充電使用的話，一下就會關機的情況。近日，就有網友討論「大家iPhone電池都何時更換啊？」貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「就好奇問問各位拿iPhone的人，電池健康度都會掉到多少才會去更換電池？我目前拿iPhone 11一年八個月依舊服役中，沒有財力換iPhone 13，所以不要叫我換，就是要換電池」。
貼文一出，網友紛紛回應「我都80左右換欸」、「75換差不多吧」、「11 Pro Max一年8個月，電池還算健康欸！還有93％」、「12 Pro Max 去年11月13拿到現在95%」、「我差不多是70％換」、「我才用一年就90％了，真的消耗超快」、「我是7+，用四年多，剩下60幾%才換電池」、「我43％還沒換，要一直充電插著才能用」。
而綜合網友意見，許多人都是使用一年之後，電池健康度開始下降，因為使用程度差異不同，下降程度也不同，而根據蘋果官網電池健康更換指南說明，正常iPhone電池的設計，經過500至800次的充電循環，電池的壽命分數可能到達80％，只要低於80％，或者接近80％，就會覺得iPhone耗電異常，這時就應該要更換電池囉！
另外，如何才能提高電池的壽命，蘋果官網電池健康更換指南也提到四大秘訣，分別為「把軟體更新到最新版本」，因為新軟體有更好的節能功用；「避免極端的環境溫度」、「充電時先卸除某些護套」，因為當iPhone放在保護套內充電時，可能會導致過熱，進而影響電池蓄電量；最後則是「當要長時間存放時，電池應存有一半的充電量」如果是備用機要存放時，應該將手機保存50％電量，並且放置陰涼處。（編輯：張嘉哲）