好食券剩2.5萬份！民眾反應綁定後沒領到 經濟部這麼說
截至今(5)日上午9時，振興五倍券已達約397.5萬人綁定數位，好食券仍有約2.5萬份，不過，有民眾向媒體反應，綁定後卻未獲得好食券的通知。對此，經濟部表示，扣除共同綁定者後，好食券都還有名額，今天9時起開放到五倍券官網「查詢功能頁面」，查詢是否遞補成功。
記者孫唯容/綜合報導
2021-10-05 09:46:13
針對近日民眾反映，經濟部中小企業處「振興五倍券專區」的數位綁定數據，仍有好食券名額，但在進行數位綁定後卻未獲得好食券通知，對於是否能領券感到疑慮。
經濟部說明，五倍券的系統是以民眾數位綁定順序核發好食券，但數位工具業者端所配發之好食券序號已超過400萬，故目前數位綁定頁面未能顯示獲得好食券，但若扣除退出共同綁定者，實際的好食券領用人數約為397.5萬人，現在綁定仍有500元好食券。
經濟部表示，為了方便綁定數位五倍券民眾，能於官網(5000.gov.tw)查詢候補是否成功之狀態，現在可於今天上午時9時起到官網「查詢功能頁面」登錄個人資料後查詢，倘遞補成功者，好食券右方將顯示「恭喜您，您已成功遞補取得好食券」；同時，系統也會在10月6日共同綁定退出截止日後，統一發送簡訊通知獲得遞補好食券的民眾。