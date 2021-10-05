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專家：Delta在美肆虐近尾聲　全球疫情離結束尚早

▲美國食品暨藥物管理局（FDA）前局長高特里布表示，夏季期間Delta變異株掀起的確診病例激增，很可能是美國最後一波COVID-19大爆發，但全球離疫情結束還很遠。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國食品暨藥物管理局（FDA）前局長高特里布表示，夏季期間Delta變異株掀起的確診病例激增，很可能是美國最後一波COVID-19大爆發，但全球離疫情結束還很遠。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-05 10:40:38

（中央社芝加哥4日綜合外電報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）前局長高特里布今天表示，夏季期間Delta變異株掀起的確診病例激增，很可能是美國最後一波COVID-19大爆發，但全球離疫情結束還很遠。

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路透社報導，高特里布（Scott Gottlieb）在他的新書「失控的傳染」（Uncontrolled Spread，暫譯）中談到美國因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的情況。

高特里布在訪問中說：「除非發生無可預料之事，我認為這波Delta變異株疫情或許是我們美國最後一波新型冠狀病毒SARS-CoV-2感染病例激增。」

他表示，儘管美國南部各州的Delta變異株疫情逐漸降溫，西部和中西部一些州感染病例仍持續增加。

他表示，疫情「大致上一路掃過美國，因此也許到了感恩節，在年尾的時候，我們會開始看到全國疫情流行程度更一致地趨緩」。

高特里布說：「我認為最大問題在於東北部的狀況。」他還說，東北部確診數僅微幅增加，雖然當地接種率為全國最高，染疫病例很可能還是會增加。

他說：「我還是認為Delta變異株疫情會襲捲東北部。」

高特里布現為美國輝瑞大藥廠（Pfizer）董事會成員。輝瑞和德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗是全球最廣泛使用的COVID-19疫苗之一。高特里布說，世界其他國家的挑戰將是把疫苗配送到偏遠地區。

接下來12個月，COVID-19疫苗製造商將共計生產100億到150億劑疫苗。

高特里布說，在全球人口約75億、已配送50到60億劑疫苗的情況下，供應不足不再是最大挑戰，「挑戰將是送至難以到達的地方」，這才是真正重點所在。

他表示，世界衛生組織（WHO）應聚焦建立全球配送疫苗所需的基礎設施，「我認為那才是全世界應投入一些資金的地方」。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1101005

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