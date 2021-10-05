COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

第17號颱風「獅子山」恐近期生成！國慶連假天氣出爐

▲在菲律賓上空的熱帶雲系，則有機會形成熱低壓，並往西北西移動，後續由於海氣條件都不錯，有機會增強為今年第17號颱風獅子山。（圖/翻攝氣象局直播）
▲在菲律賓上空的熱帶雲系，則有機會形成熱低壓，並往西北西移動，後續由於海氣條件都不錯，有機會增強為今年第17號颱風獅子山。（圖/翻攝氣象局直播）

記者孫唯容/綜合報導

2021-10-05 11:52:48

中央氣象局指出，今（5）、明兩天東、西部兩樣情，週四開始水氣增加，連假開始天氣回穩，位在菲律賓上空的熱帶雲系，則有機會形成熱低壓，並往西北西移動，後續由於海氣條件都不錯，有機會增強為今年第17號颱風獅子山。

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象局簡任技正伍婉華表示，週二週三天氣是完全不同的型態，東半部地區時晴時雨、西半部晴朗炎熱，周四到周六受到熱低外圍環流影響，降雨區域多，東部跟恆春半島有局部大雨，預估在雙十節前後，熱低壓離開後，我們附近的水氣會稍微減少。

伍婉華表示，周四開始，菲律賓上空熱帶雲系，可能形成熱帶性低氣壓，並逐漸朝向西北西移動，大台北、基隆北海岸、東半部、恆春半島、澎金馬都有短暫陣雨或雷雨，東半部以及、恆春半島恐有局部大雨，桃園以南到屏東則能看見陽光，中午以後中南部跟其他山區會有午後陣雨，雨區範圍、雨勢強度則要視熱低壓的位置會離台灣多遠。

伍婉華說明，在熱低壓向西移的過程中，預計在雙十節，熱低壓逐漸離開，台灣附近水氣少，迎風面降雨緩和，下周日到下周一，基隆北海岸、東半部跟恆春半島還有馬祖，會有短暫降雨，其他地區都可以看到陽光，仍有午後雷陣雨。

至於是否有颱風生成？伍婉華說，海氣條件都還不錯，有機會形成成熟系統，其中在南海低氣壓未來形成，是往西北西方向移動，主要影響在周四、周五 ，外圍環流會讓東半部、恆春半島有局部大雨，中午以後中南部跟各地山區有午後陣雨，移開以後台灣附近水氣會變少，預估在雙十前後，降雨會稍稍和緩。

伍婉華指出，三天連假期間，周六主要看熱帶性低氣壓離我們多遠，離開比較快的話，周六就會水氣比較少，在三天連假中，迎風面降雨就會比周四、周五少，預估東半部、恆春半島、基隆北海岸有短暫陣雨，其他地區可以看到陽光，但中午以後，各地山區、中南部鄰近山區平地，都還是有午後陣雨。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀