第17號颱風「獅子山」恐近期生成！國慶連假天氣出爐

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伍婉華表示，周四開始，菲律賓上空熱帶雲系，可能形成熱帶性低氣壓，並逐漸朝向西北西移動，大台北、基隆北海岸、東半部、恆春半島、澎金馬都有短暫陣雨或雷雨，東半部以及、恆春半島恐有局部大雨，桃園以南到屏東則能看見陽光，中午以後中南部跟其他山區會有午後陣雨，雨區範圍、雨勢強度則要視熱低壓的位置會離台灣多遠。
伍婉華說明，在熱低壓向西移的過程中，預計在雙十節，熱低壓逐漸離開，台灣附近水氣少，迎風面降雨緩和，下周日到下周一，基隆北海岸、東半部跟恆春半島還有馬祖，會有短暫降雨，其他地區都可以看到陽光，仍有午後雷陣雨。
至於是否有颱風生成？伍婉華說，海氣條件都還不錯，有機會形成成熟系統，其中在南海低氣壓未來形成，是往西北西方向移動，主要影響在周四、周五 ，外圍環流會讓東半部、恆春半島有局部大雨，中午以後中南部跟各地山區有午後陣雨，移開以後台灣附近水氣會變少，預估在雙十前後，降雨會稍稍和緩。
伍婉華指出，三天連假期間，周六主要看熱帶性低氣壓離我們多遠，離開比較快的話，周六就會水氣比較少，在三天連假中，迎風面降雨就會比周四、周五少，預估東半部、恆春半島、基隆北海岸有短暫陣雨，其他地區可以看到陽光，但中午以後，各地山區、中南部鄰近山區平地，都還是有午後陣雨。