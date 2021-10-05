民進黨中市議員反惡罷　刪Ｑ：綠中央切割做秀惡霸

基進黨台中市立委陳柏惟罷免投票剩 18 天，為破除綠營壁上觀的流言，在地 6 議員今（ 5 日）出席陳柏惟「反惡罷大聯盟」在地議員串聯記者會。張家銨議員指陳柏惟最近壓力太大變胖，「連買個消夜都能遇到他」。刪 Q 總部則諷刺，真正惡霸是愛做秀的陳柏惟，民進黨中央選擇和地方切割，是因蔡英文不想揹這個敗仗。

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「反惡罷大聯盟」在地議員串聯記者會，今上午在陳柏惟烏日服務處舉行，包括民進黨台中市黨部主委李天生及陳世凱、楊典忠、王立任、張家銨、林德宇等 6 位選區綠營議員出席，呼籲挺身捍衛民主價值、莫讓罷免制度成為國民黨政治鬥爭與謊言煽動的工具。

民進黨台中市黨部主委李天生指這是一場報復性的罷免，讓人看不下去。陳世凱則指中二選區政治資源長期被同一個家族掌握，從國民黨主席朱立倫親自掃街、一黨打一人，看得出是朱對顏家挺他選主席的後謝行為。

唯一的女議員張家銨則說：「最近很多人說柏惟變胖了，當然啊！壓力大吃成這樣，我連買個消夜都能遇到，怎麼能不胖？國民黨說在選區看不到他的人，事實上在街上買個便飯糰買個湯，都能遇到陳柏惟。」

▲刪Q總部Max指：「中二選區真正的惡霸就是陳柏惟自己。」（圖／刪Q總部提供，2021.10.05）

近幾日網路瘋傳陳柏惟立委選舉前上網路節目，發言支持娛樂性大麻的影片，陳柏惟今消毒時搬出前總統馬英九，指：「大麻有很多許多成份與主產品，也可以入藥， 2012 年 7 月馬英九總統任內，衛生署開放過相關的化妝品及營養製品，在法律名詞上沒有娛樂性這個東西，我自己的立場是堅定挺藥反毒，任內簽署過加重毒品刑責相關法案。至於娛樂性的定義，就由大家來討論，我認為只要沒有成癮性、沒有毒性就可以討論，但現行法令是全部禁止的。」

陳柏惟強調：「我們展現理性的態度，接受反對者和民眾各種的批評指教，但這樣一個橫空出世的團體不願溝通，只剩國民黨在出聲、只想把我拉下來。朱立倫到台中掃街時說我支持毒品，講這些話的時候，他內心會不會有一點心虛？我們明明不是往這方向去走。」

刪 Q 總部對陳柏惟的說法嗤之以鼻，發言人 Max 說，民進黨中央明顯與地方切割，是因蔡英文不想揹這個敗仗，他並爆料：「今天這個記者會，綠營議員是受陳柏惟邀請，而非自動自發參與。」

Max 反問：「中二選區真正的惡霸不是陳柏惟自己嗎？只要不認同他的人，就被會打成中共同路人；他明明支持大麻合法化，被朱立倫拿出來講就連忙否認，影片證明陳柏惟就是不誠實嘛！」