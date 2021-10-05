英國兩艘巡邏艦駛入太平洋　為壓制共軍添力

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積極執行首相強生（Boris Johnson）政府「全球化英國」（Global Britain）政策的英國海軍近日在印太區域活動頻繁，且屢創先例。
伊麗莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）打擊群4日再度駛入南海，這是打擊群5月底展開部署後的第二次，無視7月底首次進入南海執行「合法航行」時，北京曾強烈抗議。
打擊群編隊中的「里契蒙」（HMS Richmond）巡防艦9月27日由北往南通過台灣海峽，並在10月1日泊靠越南東南部的金蘭港，展開為期4天的訪問行程。
「里契蒙艦」抵越日期具象徵性。2010年9月30日，英國與越南宣告建立涵蓋政治、經貿、安全、科技等領域的戰略夥伴關係。此次英國海軍在雙邊戰略夥伴關係又一個周年訪越，除了軍事對話，「里契蒙艦」在結束訪問、往南朝新加坡海峽（Singapore Strait）航行前，也與越南人民軍海軍首次舉行「交匯演習」（PASSEX）。
另一方面，打擊群編隊45型（Type 45）驅逐艦「鑽石」（HMS Diamond）3日展開與澳洲海軍為期3天的演訓，期間將首度演練遠距電子作戰。在此之前，未加入英、美、澳AUKUS三方安全聯盟，「維護自由開放印太區域」決心曾遭外界質疑的紐西蘭，其海軍9月底也與伊麗莎白女王航艦打擊群部分編隊舉行雙邊演訓。
同樣是9月底，日本海上自衛隊首度與英國潛艦舉行雙邊演訓。參與演訓的是伊麗莎白打擊群編隊的「機敏級」（Astute class）核動力潛艦。
根據日本海上自衛隊10月4日發布的新聞稿，伊麗莎白女王航艦以及美國兩個核動力航艦雷根號（USS Ronald Reagan）和卡爾文森號（USS Carl Vinson）打擊群2至3日偕同日本、荷蘭、加拿大、紐西蘭在沖繩西南海域聯合演訓，6個國家總計出動17艘艦艇。
參與沖繩聯合演訓的五國聯防（FPDA）成員國8日將轉進馬來西亞半島東南水域，至16日止舉行「柔佛黃金」（Bersama Gold 2021）聯演。根據公開資訊，伊麗莎白女王航艦打擊群已通過呂宋海峽（Luzon Strait），將先與新加坡海軍演訓。
五國聯防涵蓋英國、新加坡、澳洲、紐西蘭及馬來西亞等大英國協成員國。
值得注意的是，英國海軍9月29日宣布，伊麗莎白女王級（Queen Elizabeth-class）航艦2號艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales ）已完成「報喪女妖」（QinetiQ Banshee Jet 80+）新一代低成本艦載輕型固定翼無人機技術驗證，是英國海軍首例。
「報喪女妖」不易被雷達偵測，主要將用於防空訓練，模擬多種空中威脅，並可掛載感測、通信和武裝設備，隨時隨地執行多樣化任務。
英國海軍10月1日指出，「威爾斯親王號」已準備好展開全球部署。
中國在印太地區的擴張和威嚇行動日益引起各國警戒。4日總計有56架共機侵擾台灣防空識別區（ADIZ），是國防部去年9月17日揭露共機動態以來，數量最多一次，而自1日至4日晚11時止，已有149架次共機擾台。部分專家指出，共軍意在升高對台施壓，並向在周邊演訓的國家展現軍事實力。（編輯：高照芬）1101005