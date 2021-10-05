新北加倍券適用範圍再擴大 侯友宜：帶動200億商機
新北市長侯友宜今（5）日宣布「新北加倍券」再次擴大的適用範圍，納入4大超商及「數位加碼」，便利民眾使用並振興庶民經濟；侯友宜表示，新北市加倍券以「加倍奉還」概念為主軸，小面額的50元、100元紙本方便民眾使用，讓民眾可拿五倍券兌換雙倍新北加倍券。
記者陳志仁／新北報導
2021-10-05 14:57:33
侯友宜指出，新北市加倍券擴大使用範圍，結合4大超商、公有市場、商圈、夜市、觀光工廠及旅宿業等，總數量將達到1萬6000家，希望帶動庶民經濟；同時結合街口支付的數位加碼，共20萬筆等著大家來拿回饋金，藉由紙本加倍、數位加碼的方式，透過多重活動吸引各族群消費者，帶動200億的商機。
經發局說，活動網站預計於10月15日上線，「新北加倍券」登錄抽獎及「數位加碼」活動同日開跑，「數位加碼」為10月15日至12月31日間，於新北市指定店家使用街口支付消費，可獲得10%回饋金，單筆回饋上限50元，活動期間每人回饋上限10筆，總限量20萬筆用完為止，每個月還加碼抽萬元街口幣。
經發局補充，「新北加倍券」除可在夜市、市場、商圈、旅宿及觀光工廠等商家使用外，4大超商也加入適用行列，另持續招募一般商業店家，自即日起至110年11月22日下午5時開放申請，詳細資訊可參閱經發局的官方網站公告，亦可逕至新北市府3樓的經發局11號櫃台洽詢，或電2960-3456轉5298詢問。