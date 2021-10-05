中職／龍魂不滅！味全龍退休徐生明85背號

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為紀念「#85」，16日當天除了將於場內揭幕85號退休裝置，味全龍隊教練與球員也將全體穿上「#85」紀念球衣及球帽，球帽上除了擁有象徵徐生明總教練的蝴蝶，也會繡上其生涯率領味全龍隊7年、656場賽事、335勝及3次總冠軍的紀念標章，85號相關紀念商品也將於當天開賣，紀念商品銷售部分所得也將回饋給徐生明棒球發展協會，好繼續讓徐總理念發揚。
為了讓更多新進球迷可以認識這位場上的棒球魔術師，球團也特地與出版社進行再版洽談，凡購買當日內野熱區「85淬煉套票」，將隨票贈送《淬煉》徐總自傳乙本，自傳封面也將是本次活動主視覺，值得珍藏。此外，當天進場球迷，球團還準備限量驚喜小禮，有復刻版紀念票卡和85背號球衣鑰匙圈（隨機發放），敬請球迷期待。
見證完「#85」，17日(週日)天母主場Dragon Beauties小龍女將以全新「旗袍」造型亮相，並帶來主題曲「相信著自己」開場表演，本次全新主題曲由啦啦隊全員配唱，歌詞中紀錄著Dragon Beauties一軍首年來的點滴紀錄，並以小龍女第一人稱的角度，唱出相信自己，也希望感染龍將們也要相信自己，共同為味全龍隊奮戰努力。當天活動除了是小龍女旗袍造型初登場，消費滿額還有機會參與啦啦隊的簽名活動，希望喜愛Dragon Beauties小龍女的球迷朋友們，不要錯過。