特企／宜得利全球第一間寢具專門店貼心開幕

面對瞬息萬變的疫情時代，各大品牌通路也不斷因應市場需求而變化，來自日本的宜得利家居，除了從顧客需求設計產品，也觀察到在疫情後，顧客對於逛街購物的不安心理；雖然電商通路發達但大多數顧客選購寢具時，仍習慣到實體通路體驗後再決定購買。因此，宜得利以讓顧客感到安心為前提，盡可能縮短購物時間，因應秋冬寢具換季熱潮將至，特別挑選宜得利熱賣經典寢具商品，於10月5日在台中中港新光三越開立全球第一家寢具專門快閃店，讓消費者輕鬆體驗宜得利熱銷寢具。 10/5至10/31開館慶期間可享有限定商品特價，還有機會免費獲得限量宜得利好禮。
宜得利家居寢具專門店集結約500項熱賣寢具商品，除了物超所值的五星飯店等級N-HOTEL飯店式寢具系列，床座、床墊，香氛、化妝鏡等等，各種美觀與機能兼具的寢室居家周邊商品，一店全到齊，讓你輕鬆選購，房間瞬間有氛圍。
10月5日至31日期間，宜得利家居寢具專門店開幕慶獨享優惠，全館皆有限定商品特價，還有宜得利會員點數滿1,000元送100點，一點可折抵一元，消費金額滿 200元即贈送限量環保購物袋，數量有限，送完為止。GOGO宜得利周年慶期間(9/17~10/24)消費滿2,000元，再抽萬元好禮帶回家，秋冬寢具要換季，疫情生活換新情。