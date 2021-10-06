房市／竹市最親民一條路　3房600多萬

據金融聯徵中心統計，今年第二季新竹市房價最親民路段位於北區的天府路一段，在地房仲表示，今年以來新竹房市持續往上，東區、北區房價都受拉抬，預算有限的購屋族進而至北區外圍的天府路一段購屋，3房總價約600多萬左右。
財經中心/綜合報導
2021-10-06 08:30:00
根據金融聯徵中心今年第二季房貸申貸資料，新竹市房價最親民的一條路位於天府路一段，平均授信額度為430萬，若以貸款7成回推，平均購屋總價約為614萬。信義房屋武陵店主任彭詩芸表示，天府路一段位於新竹市南寮地區與新竹市區之間，不如南寮地區那麼靠海邊，房價也相對親民，若從北區武陵路一帶到天府路一段，車程約為7分鐘，離北區主要商圈並不遠。
彭詩芸表示，會到天府路一段看屋的購屋族群，大多是預算考量，隨著新竹市東區、北區房價已高，受房價排擠效應再到北區外圍看屋；例如北區武陵商圈一帶今年以來即因為新竹整體房市熱絡拉抬，屋齡20年的大樓單價已至17-23萬，而新成屋單價則是28-32萬，而天府路一段的中古大樓單價則是13-17萬之間、新成屋單價25-26萬之間，相對親民。
彭詩芸進一步說明，天府路一段中古大樓有一屋齡10多年的指標社區共500多戶，3房加機械車位單價約13-17萬之間、總價約600-700萬之間，因低總價很受首購族青睞。
天府路一段周邊有基本的生活機能，包括超商、全聯超市等，若要有其他休閒娛樂機能，則需至新竹市區巨城商圈一帶，或是往北有南寮漁港等休閒觀光機能，開車走台68快速道路、西濱快速公路，往來新竹市區都很方便。