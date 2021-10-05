「新北加倍券」加倍欺騙？副發言人：議員為批評而批評
新北市長侯友宜今（5）日公布「新北加倍券」相關細節，遭民進黨新北市議會黨團幹事長張志豪批，毫無誘因且加倍阻撓振興、加倍欺騙市民；新北市政府副發言人呂家愷質疑，不懂議員為何到現在還狀況外，說新北加倍券只是口號，根本不用心，只是為批評而批評。
記者陳志仁／新北報導
2021-10-05 18:04:26
呂家愷指出，新北市不管在防疫或振興的階段，都是配合中央的步調，關於中央的紙本五倍券，第一波登記人數就已超過1100萬人，第二波包括郵局在內，須至10月12日後才可以登記；基於「公平原則」，讓更多的市民可以參加，所以新北加倍券的網路登記從10月15日開始。
呂家愷說，加倍券的使用時間可到明年4月，為因應下個月開始的新北市系列促銷活動，包括萬聖節的商圈活動、新北歡樂耶誕城、新北溫泉季、元旦連假及學生的寒假等；希望新北加倍券，能夠發揮「點火效應」，讓消費者可以配合商圈的折扣，或是長假期的旅遊行為，擴大消費。
呂家愷補充，新北加倍券這次結合四大超商，讓民眾不用擔心到時候用不完的問題，除傳統的菜市場，夜市，小吃店都可以消費外；如有必要，也可以到住家附近的便利商店，購買民生必需品，真的是名符其實的「加便利，加好用」的新北加倍券。
呂家愷表示，不懂議員為何到現在還在狀況外，說新北加倍券只是口號，根本不用心，只是為批評而批評；希望議員身為新北的一份子，遇到疫情可一起協防，全市振興也一起幫忙推廣，不要抹煞了市府同仁及所有市民，長期以來的努力與期盼。