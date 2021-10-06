房市／助客戶　信義房屋王馥華曾面對黑道

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入行後王馥華卻發現，房仲工作和她想像的不一樣！以前總認為「就是在賣房子」，實際上她還需要幫客戶處理刷油漆、搬家、馬桶不通等突發事件，或者得幫忙找到專業的廠商協助，更不用說還得適時提供房地產新制、與稅制有關的資訊等。
一開始，王馥華很訝異做房仲好像什麼都要會，店長告訴她，「房仲其實就是幫客戶解決有關家的難題」，因此，無論是公司的社區服務，例如逢年過節到社區辦活動、挽袖捐血、爬山淨山等，或是遇到各類型的客戶，即使狀況棘手、預算不多，她全都衝第一幫忙解決。
王馥華回憶，有次拜土地公廟，遇到一位70多歲的爺爺主動詢問賣房子的事，她跟著爺爺回家才發現，原來爺爺有兩個兒子，一個因病早逝，另一個則長年在中國大陸工作，但因資金需求，竟將老家拿去「三胎」借款，且債權人除了銀行，其他兩筆對象竟是黑道份子。護子心切的爺爺，為了替兒子償還每月6萬多元的高額利息，每天清晨4點外出叫賣飲料，但仍無力負擔，決定把老家賣掉還債。
為了方便出售，王馥華開始替屋況拍照，沒想到，「我一拍完，爺爺立刻把燈關掉，連一點點電費也要節省！」這讓她印象深刻，更加深她想替爺爺完成賣房任務的信念，但這時，難題出現了。由於公司規定房子若被拿去借貸，必須在出售前取得債權人的塗銷同意書才能銷售，部分債權人認為「還沒拿到錢，為什麼要先簽名？」甚至有人故意不簽，只為了等到房子被法拍，自己再進場大賺一筆。
王馥華想幫走投無路的爺爺賣房，但債主不肯簽下同意書，她花了半個月在債主的辦公室外「站崗」，仍不斷被拒絕。這時，她突發奇想，上臉書找到債主及債主妻子的帳號，意外發現店長的老客戶與債主妻子是臉友，店長也立刻出面，請債主妻子居中協調，最後雙方獲得共識，債主終於同意簽署塗銷同意書，讓爺爺的房子順利售出，且承接的買方還願意讓爺爺付租金多住2年！
還有一次，一位60多歲的媽媽找上王馥華，原來她與兒子一直寄人籬下，現在終於鼓起勇氣買房，不過，因為她患有憂鬱症，與兒子又溝通不睦，親友都不太理會她想買房的心願。即使預算不高，王馥華耐心帶看了20多間房子，終於找到一間適合的物件，期間，母子一度沒達成買房共識，這位媽媽情緒激動之下，將自己關在屋內，王馥華擔憂發生意外，飛奔到現場摟著對方安撫，並分別與母子倆溝通，釐清行情與物件的優缺點，最後順利化解問題，替母子成家。
對許多房仲而言，成交大案是最夢寐以求的成績，但對王馥華而言，每次成交更像是幫助客戶完成有關於家的想像，或是解決困難，她笑說，無論總價高低，就算只是一個租屋的案件，都是她從業過程中，成就感與開心的來源。王馥華還訂下目標，希望自己每年能幫50個家庭完成家業夢想，同時也希望拓展耕耘商用不動產物件，累積自己在不動產方面的專精知識。