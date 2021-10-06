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房市／助客戶　信義房屋王馥華曾面對黑道

▲信義房屋鳳山文山店專案經理王馥華工作表現出色。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋鳳山文山店專案經理王馥華工作表現出色。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-10-06 18:00:00

信義房屋鳳山文山店專案經理王馥華入行5年多，一開始認為房仲就是在「賣房子」，隨後漸漸領悟，這份工作其實是在「幫客戶解決關於家的難題」；即使面對再棘手的狀況，她總是衝第一線幫忙解決問題，不僅協助憂鬱症的買方和兒子溝通，更曾為了順利幫屋主賣房，硬著頭皮找黑道債主簽署「塗銷同意書」。她笑說，無論總價金額高低，就算只是租屋的案子，只要能幫每個家庭解決困難、達到成家夢想，就是她從事這一行最有成就感，且最快樂的事。

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王馥華畢業自屏東大學不動產經營系，本科系畢業的她，不像多數同學選擇考公務員或地政士，而是選擇踏入房仲業。她說，自己來自屏東高樹，雖然高中、大學都在屏東念書，但老家太偏僻，為了節省通勤時間，一直在外租屋，因此，能夠買下自己的房子、安定居住，是她最大的夢想。畢業前，剛好信義房屋到校園徵才，標榜提供完整教育訓練與底薪保障，讓她毅然決然成為房仲。

入行後王馥華卻發現，房仲工作和她想像的不一樣！以前總認為「就是在賣房子」，實際上她還需要幫客戶處理刷油漆、搬家、馬桶不通等突發事件，或者得幫忙找到專業的廠商協助，更不用說還得適時提供房地產新制、與稅制有關的資訊等。

一開始，王馥華很訝異做房仲好像什麼都要會，店長告訴她，「房仲其實就是幫客戶解決有關家的難題」，因此，無論是公司的社區服務，例如逢年過節到社區辦活動、挽袖捐血、爬山淨山等，或是遇到各類型的客戶，即使狀況棘手、預算不多，她全都衝第一幫忙解決。

王馥華回憶，有次拜土地公廟，遇到一位70多歲的爺爺主動詢問賣房子的事，她跟著爺爺回家才發現，原來爺爺有兩個兒子，一個因病早逝，另一個則長年在中國大陸工作，但因資金需求，竟將老家拿去「三胎」借款，且債權人除了銀行，其他兩筆對象竟是黑道份子。護子心切的爺爺，為了替兒子償還每月6萬多元的高額利息，每天清晨4點外出叫賣飲料，但仍無力負擔，決定把老家賣掉還債。

為了方便出售，王馥華開始替屋況拍照，沒想到，「我一拍完，爺爺立刻把燈關掉，連一點點電費也要節省！」這讓她印象深刻，更加深她想替爺爺完成賣房任務的信念，但這時，難題出現了。由於公司規定房子若被拿去借貸，必須在出售前取得債權人的塗銷同意書才能銷售，部分債權人認為「還沒拿到錢，為什麼要先簽名？」甚至有人故意不簽，只為了等到房子被法拍，自己再進場大賺一筆。

王馥華想幫走投無路的爺爺賣房，但債主不肯簽下同意書，她花了半個月在債主的辦公室外「站崗」，仍不斷被拒絕。這時，她突發奇想，上臉書找到債主及債主妻子的帳號，意外發現店長的老客戶與債主妻子是臉友，店長也立刻出面，請債主妻子居中協調，最後雙方獲得共識，債主終於同意簽署塗銷同意書，讓爺爺的房子順利售出，且承接的買方還願意讓爺爺付租金多住2年！

還有一次，一位60多歲的媽媽找上王馥華，原來她與兒子一直寄人籬下，現在終於鼓起勇氣買房，不過，因為她患有憂鬱症，與兒子又溝通不睦，親友都不太理會她想買房的心願。即使預算不高，王馥華耐心帶看了20多間房子，終於找到一間適合的物件，期間，母子一度沒達成買房共識，這位媽媽情緒激動之下，將自己關在屋內，王馥華擔憂發生意外，飛奔到現場摟著對方安撫，並分別與母子倆溝通，釐清行情與物件的優缺點，最後順利化解問題，替母子成家。

對許多房仲而言，成交大案是最夢寐以求的成績，但對王馥華而言，每次成交更像是幫助客戶完成有關於家的想像，或是解決困難，她笑說，無論總價高低，就算只是一個租屋的案件，都是她從業過程中，成就感與開心的來源。王馥華還訂下目標，希望自己每年能幫50個家庭完成家業夢想，同時也希望拓展耕耘商用不動產物件，累積自己在不動產方面的專精知識。

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