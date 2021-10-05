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位於金山及萬里地區的萬金自行車道，於民國96年起陸續分年分期辦理自行車道規劃及建置，並於108年底完成全長約15公里（金山中角灣－野柳地質公園－翡翠灣）的自行車步道，鋪面為柏油與木棧道交錯而行。北觀處為提供旅客更優質的騎乘環境，擁有更好的旅遊體驗，於今年（110年）進行萬金自行車道（員潭溪段）木棧鋪面改善，將鋪面樣式由木棧板更新為更舒適平整的混泥土鋪面，並為響應環保，落實永續理念，與地方木工職人合作，以卸除之木棧板為素材，透過藝術創作者與環境友善理念的創「藝」連結，賦予這些廢棄木料新的生命。
北觀處陳美秀處長表示起初在創意發想階段，考量自行車道已使用多年的木棧板皆有所受損，若當廢材丟棄，除了可惜外，還得花錢運送及銷毀，何不廢材再利用，但考量再利用之作品受限於木棧板的長度及厚度，在製作階段還需要先經過初步處理，再送至木工作坊交由藝術家進行分類及選材，因此，投入了相當的心力尋找合適的在地藝術家討論如何將卸除後的木棧板從廢棄物變身為藝術品，才能順利翻轉廢料實踐永續，本次翻轉自行車道廢木料是結合地方木工職人製作「手工小板凳」及「萬金手機架」，另外，以來自北海岸的祝福，傳承自萬金自行車道的幸福為理念，設計「萬金自行車道紀念筆」，這批廢材變潮牌的藝術小物品，未來將可作為北觀處行銷推廣贈品，讓旅人能帶回對北海岸的棧戀。
這篇文章 綠色旅遊｜廢棄木棧道也能很潮 北觀處翻轉廢料實踐永續 最早出現於 行遍天下旅遊網